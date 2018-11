Frankfurter Rentenmarkt mit Verlusten

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag merklich gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank bis zum Mittag um 0,23 Prozent auf 159,67 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 0,43 Prozent. Auch in den meisten übrigen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu. Eine Ausnahme war Italien, wo sie sanken.

Am Freitag profitieren die Märkte von der Hoffnung auf eine Beilegung der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg will US-Präsident Donald Trump zum Treffen der G20-Staaten Ende November ein Handelsabkommen mit Chinas Präsidenten Xi Jinping abschließen. Die als sicher geltenden deutschen Anleihen litten unter diesen Entspannungssignalen im Handelsstreit zwischen den beiden Ländern.

Gegen den Markttrend gingen die Renditen italienischer Staatsanleihen zurück. Schwache Daten aus der italienischen Industrie trieben die Renditen nicht nach oben. Der vom Marktforschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex ist auf den niedrigsten Stand seit knapp vier Jahren gefallen und signalisiert jetzt ein Schrumpfen der italienischen Wirtschaft.

Am Nachmittag wird in den USA noch der Arbeitsmarktbericht für den Monat Oktober veröffentlicht. Beobachter rechnen mit einem robusten Bericht. So erwarten Volkswirte einen Beschäftigungsaufbau außerhalb der Landwirtschaft von 200.000 Stellen.