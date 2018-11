Sieben Tage Innenpolitik - die Woche vom 5.11. zum 11.11.

Wien (APA) - Der BVT-Untersuchungsausschuss empfängt seine bisher brisantesten Zeugen und das Jubiläumsjahr wird um einige prominent besetzte Veranstaltungen reicher, darunter die Eröffnung des Haus der Geschichte. Das bringt die kommende innenpolitische Woche, angereichert noch um eine neue Etappe im Telekom-Prozess.

Gleich drei Jahrhundert-Festveranstaltungen bietet der Montag. So feiert das Sozialministerium seinen 100., erinnert das Land Niederösterreich an 100 Jahre provisorische Landesversammlung und gibt die FPÖ einen eigenen Festakt zu 100 Jahre Republik. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist da noch auf Besuch in Belgrad, am Dienstag geht es weiter in den Kosovo. In Graz geht der Hochverratsprozess gegen 14 Staatsverweigerer weiter und in Dorfbeuern startet am Montag die Herbstvollversammlung der Bischofskonferenz, über die Kardinal Christoph Schönborn freilich erst am Freitag informiert.

Dienstag geht der Telekom-Prozess in sein nächstes Kapitel. Im Valora-Verfahren sitzen Walter Meischberger, Peter Hochegger und drei ehemalige Manager der Telekom auf der Anklagebank. Spannend wird es derweil im BVT-U-Ausschuss. Die beiden Schlüsselfiguren seitens des Innenministeriums, Peter Goldgruber und sein Mitarbeiter Udo Lett, sind am Dienstag als Auskunftspersonen geladen. Nicht weniger interessant wird der Mittwoch, wenn BVT-Chef Peter Gridling und der zwischenzeitliche Leiter Dominik Fasching aussagen sollen.

Ebenfalls Mittwoch ist Regierungssitzung. Welche Themen durch den Ministerrat wandern werden, ist noch nicht fixiert. Vermutlich ist die Sitzung dem Gedenken an die November-Pogrome gewidmet.

Donnerstag geht es weiter mit dem Eurofighter-U-Ausschuss und zwei Auskunftspersonen in Sachen der Briefkastenfirma Columbus Trade, einem Steuer- und einem Wirtschaftsberater. Gestartet wird am Donnerstag die heurige Licht ins Dunkel-Aktion und zwar mit Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen in der Präsidentschaftskanzlei.

Der 80. Jahrestag der Novemberpogrome ist Anlass für eine Parlamentsveranstaltung zum Gedenken an die Opfer. Mit dabei am Freitag ist auch eine Gruppe Holocaust-Überlebender aus Israel, die auf Einladung von Kanzler Kurz und Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) rund eine Woche in Wien verbringen und in diesem Rahmen am Freitag auch mit Bundespräsident Van der Bellen zusammentreffen.

Feierlich eröffnet wird am Samstag das „Haus der Geschichte Österreich“ in der Nationalbibliothek. Die Festrede ist Nobelpreisträger Eric Kandel überlassen. Eine neue Frauenvorsitzende wählt die ÖVP, beim Bundesfrauentag in Graz wird Ministerin Juliane Bogner-Strauß in Anwesenheit von Parteichef Sebastian Kurz zur Nachfolgerin von Dorothea Schittenhelm bestimmt.

Bundespräsident Van der Bellen nützt das Wochenende für einen Besuch Frankreichs anlässlich des 100-jährigen Jubiläum des Waffenstillstandes von 1918. Kardinal Schönborn weilt in Belgrad bei einem Weltkriegsgedenken.

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche:

MONTAG, 5.11.:

Wien

* 10.00 Festakt „100 Jahre Sozialministerium“, mit Hartinger-Klein, Badelt (MAK, Säulenhalle)

* 10.00 Festveranstaltung anl. 100 Jahre provisorische Landesversammlung „Am Beginn der Republik standen die Länder“, mit LH Mikl-Leitner (Palais Niederösterreich)

* 18.30 Symposium und Festakt FPÖ „1918-2018“: 100 Jahre Republik/Die FPÖ in der Regierung“, mit Strache, Kickl, Rosenkranz (Palais Ferstel)

Dorfbeuern

* Herbstvollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz (bis 8.)

Graz

* 9.00 Forts. Prozess gegen 14 Staatsverweigerer wegen u.a. Bestimmung zum Hochverrat (Straflandesgericht)

Belgrad

* Bundeskanzler Kurz auf bilateralem Besuch

DIENSTAG, 6.11.:

Wien

* 9.30 Strafprozess Telekom/Valora gegen Walter Meischberger, Peter Hochegger und drei Ex-Telekom-Manager (Straflandesgericht, Großer Schwurgerichtssaal) (auch 7. und 8.)

* 10.00 BVT-U-Ausschuss, mit Goldgruber, Lett (Parlamentsausweichquartier, Lokal 7)

Pristina

* Bilateraler Besuch von BK Kurz

MITTWOCH, 7.11.:

Wien

* 9.00 BVT-U-Ausschuss, mit Gridling, Fasching (Parlamentsausweichquartier, Lokal 7)

* 9.00 Ministerrat (Bundeskanzleramt)

DONNERSTAG, 8.11.:

Wien

* 10.00 Eurofighter-U-Ausschuss mit Befragung von Eidenberger, Kaindleinsberger (Parlamentsausweichquartier, Lokal 7)

* 11.00 Auftakt der Aktion „Licht ins Dunkel“ mit BP Van der Bellen, ORF-GD Wrabetz (Präsidentschaftskanzlei)

FREITAG, 9.11.:

Wien

* 9.30 Parlamentsveranstaltung anl. 80. Jahrestag der Novemberpogrome mit Überlebenden des Holocaust, BK Kurz, NR-Präs. Sobotka (Hofburg, Großer Redoutensaal)

* 10.00 PK „Ergebnisse der Bischofskonferenz“, mit Schönborn (Club Stephansplatz)

SSTAG, 10.11.:

Wien

* 11.00 Eröffnung „Haus der Geschichte“, mit Festredner Kandel, Blümel, Sobotka, BP a.D. Fischer (Nationalbibliothek, Camineum)

Belgrad

* Weltkriegsgedenken mit Kardinal Schönborn, Bischof Freistetter

SONNTAG, 11.11.:

Paris

* 11.00 BP Van der Bellen anl. des 100-jährigen Jubiläum des Waffenstillstandes von 1918 bei Gedenkveranstaltung am Arc de Triomphe