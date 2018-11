46-jähriger Wanderer bei Sturz im Höllental in NÖ schwer verletzt

Reichenau an der Rax (APA) - Ein 46-jähriger Wanderer hat sich am Freitagnachmittag bei einem Sturz auf dem Wasserleitungsweg im Höllental in Niederösterreich schwere Verletzungen an der Schulter und im Kniebereich zugezogen. Der Mann aus dem Bezirk Mödling wurde von der Bergrettung Reichenau an der Rax ins Tal transportiert und von dort vom Roten Kreuz ins Krankenhaus eingeliefert, teilte die Bergrettung mit.