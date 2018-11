Arbeitslosigkeit - SPÖ-Muchitsch sieht Erfolg bei Vorgängerregierung

Wien (APA) - Für SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch ist die sinkende Arbeitslosigkeit auch ein Erfolg der SPÖ/ÖVP-Vorgängerregierung. „Die schwarz-blaue Regierung profitiert immer noch davon, dass die Vorgängerregierung sehr viel richtig gemacht hat“, so Muchitsch. Dieser Erfolg sei aber gefährdet, „weil Schwarz-Blau die Mittel für Arbeitsuchende um eine halbe Milliarde Euro gekürzt hat“.

Er fordert, dass die „Aktion 20.000“ für ältere Arbeitslose sofort wieder eingeführt wird. „Die aktuelle Auswertung des S zeigt nun, dass es von den 100.000 Arbeitssuchenden über 50 Jahre nur für rund 6.000 eine Schulung vom AMS gibt, weil die Regierung die Beschäftigungsaktion 20.000 gestrichen hat“, so Muchitsch. Er spricht sich dagegen aus, dass die jetzige Regierung „tausende Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten holt, und die Arbeitslosen in Österreich, Inländer und Ausländer gleichermaßen, im Regen stehen lässt“.

Die Wirtschaftskammer wiederum nahm die heute präsentierte Arbeitslosenstatistik für den Oktober zum Anlass, auf den Fachkräftemangel in Westösterreich hinzuweisen. Hier müssten mehr Initiativen gesetzt werden um die räumliche Flexibilität der Arbeitssuchenden zu fördern. Besonders ausgeprägt sei das Ost-West-Gefälle am Lehrstellenmarkt. „So kommen etwa in Wien auf eine offene Lehrstelle für einen Metall- und Elektroberuf 13 Lehrstellensuchende, in Oberösterreich ist es komplett anders, ein Lehrstellensuchender kann zwischen mehr als 5 Lehrstellen wählen, die er sofort antreten könnte“, so WKÖ-Arbeitsmarktexperte Martin Gleitsmann.

Der ÖGB forderte heute mehr Anstrengungen zur Qualifizierung von Arbeitssuchenden ein. „Nur so kann es gelingen, diejenigen wieder fit für den Arbeitsmarkt zu machen, die jetzt trotz Hochkonjunktur keine Arbeit finden“, betonte Korinna Schumann, ÖGB-Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende.

