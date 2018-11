INNENPOLITIK - Termine von Sa, 03.11.18 bis Mo, 05.11.18

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

~

--------------------------------------------------------------------- Innenpolitik - Termine am Samstag, 03. November 2018

WIEN * AI Erster Weltkrieg: 100. Jahrestag der Kapitulation

II Österreich-Ungarns

KI - 12:00 WI Radioreihe „Im Journal zu Gast“ mit IHS-Leiter

II Martin Kocher

(Ö1)

Wien/New York * AI Nach Beschluss der Regierung zu Rückzug

II Österreichs aus globalem Migrationspakt der UNO

--------------------------------------------------------------------- Innenpolitik - Termine am Sonntag, 04. November 2018

WIEN - 11:00 KI Gedenkjahr 2018: Eröffnung Ausstellung „Jüdische

II Josefstadt“ mit Buchpräsentation „Räume des

Glaubens - Das religiöse Leben in der Josefstadt“

mit u.a. Nationalfonds-Gen.Sekr. Lessing

(Bezirksmuseum Josefstadt, 8., Schmidgasse 18) - 16:00 AI Gegen-Demonstration #WirSindMehr gegen Nazi-

II Aufmarsch der Identitären

CI (U1 Station, 22., Kaisermühlen) - 17:00 AI Demonstration Identitäre Bewegung gegen den

II Migrationspakt

CI (vor UNO-City, 5, Mohammad Asa Platz, 22.,

Wagramer Straße)

STEIERMARK Rein bei Graz - 15:00 II Abtweihe Diözese Graz-Seckau „Stift Rein bekommt

neuen Abt Philipp Helm“ u.a. mit Bischof

Krautwaschl

(Stift Rein, Basilika, Rein 1)

--------------------------------------------------------------------- Innenpolitik - Termine am Montag, 05. November 2018

WIEN - WI Metaller-KV: Forts Verhandlungen Bergbau-Stahl (3.

II Runde)

(WKÖ, 4., Wiedner Hauptstraße 63) - WI Metaller-KV: Verhandlungen Nichteisen-

II Metallindustrie (NE-Metalle, 3. Runde)

(WKÖ, 4., Wiedner Hauptstraße 63) - 08:00 CI Österreichischer EU-Ratsvorsitz 2018: Konferenz

II „Impact of R&I Policy At The Crossroads Of Policy

XI Design, Implementation And Evaluation“

(bis 6.)

(Austria Center Vienna, 22., Bruno-Kreisky-Platz

1) * 10:00 CI PG Bundesverband nachhaltige Mobilität (BVmobil)

WI „Wir entscheiden Klima“ - Bewegung für den

II Klimaschutz, eine rasche Energiewende und Ausstieg

aus fossilen Energien mit u.a. Weihs und Lötsch

(Anti-Atom-Kämpfer und Zwentendorf-Aktivisten),

BVmobil-Präs. Holler-Bruckner (Hrsg. Oekonews),

Klimasprecherin Bißmann (Parlament), Präs. Kopetz

(Weltbiomasseverband)

(Cafe Prückel, 1., Stubenring 24) * 10:00 II Festakt „100 Jahre Sozialministerium“ mit u.a. CI Sozialmin. Hartinger-Klein, alle ehemaligen LIVE Sozialminister sowie Staatssekretäre, Festredner

WIFO-Leiter Badelt und Zukunftsforscher Boes

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(MAK, Säulenhalle, 1., Stubenring 5) * 10:00 II Festveranstaltung anl. 100 Jahre provisorische NÖ

KI Landesversammlung „Am Beginn der Republik standen

die Länder“ mit u.a. Landtagspräsident Wilfing, LH

Mikl-Leitner (beide ÖVP)

(Palais Niederösterreich, 1., Herrengasse 13) * 10:00 II PK SOS Mitmensch, verein sprungbrett, Verein

XI Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF)

„Umfrage zum Wissensstand von SchülerInnen über

Frauenrechte“

(SOS Mitmensch-Büro, 7., Zollergasse 15) - 14:00 II Präsentation Bundesministerium für

XI Landesverteidigung (BMLV), ORF „ORF-TVThek goes

MI School - Videoarchiv ‚Das österreichische

Bundesheer‘“ mit u.a. Verteidigungsmin. Kunasek,

ORF-Onlinechef Prantner, Techn. Dir. Götzhaber

(BMLV, Festsaal, 9., Roßauer Lände 1) - 18:30 II Salon Z mit KURIER-Chefredakteurin Salomon (nur

MI mit Einladung)

(Landtmann‘s Bel-Etage, 1., Oppolzergasse 6) * BILD 18:30 II Symposium und Festakt FPÖ „1918-2018: 100 Jahre

Republik/Die FPÖ in der Regierung“ mit u. a.

Klubobmann Rosenkranz, Vizekanzler Strache,

Innenminister Kickl (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Palais Ferstel, Großer Ferstelsaal, 1.,

Strauchgasse 4) - 18:30 II Präsentation der Studie „Media and Democracy“ ORF

MI „Der Auftrag: Demokratie“ mit u.a Univ. Prof.

Holznagel (Uni Münster), ORF-Redakteurin Schnabl,

Univ. Prof. Hausjell

(Universität Wien, 1., Universitätsring 1) * 19:00 II Verleihung des „Prälat-Leopold-Ungar-

MI JournalistInnenpreises“ mit u.a. Max Schrems

(angefragt), Generalsekretär Schwertner (Caritas

Erzdiözese Wien)

(Magdas Hotel, 2., Laufbergergasse 12) - 19:30 II Buchpräsentation „Kritik der Migration. Wer

profitiert und wer verliert“ mit Hannes Hofbauer

(Autor)

(Aktionsradius Wien, 20., Gaußplatz 11)

Wien/Österreich-weit - WI Metaller-KV - Gewerkschaften berufen

II Betriebsversammlungen ein (1.-7.11.)

BURGENLAND Eisenstadt - 10:00 II PK ÖVP Burgenland „Niemals vergessen! -

Volkspartei präsentiet Gedenk-Toolbox“ mit

Europasprecher Strommer, Jugendsprecher Fazekas

(Landhaus Alt, ÖVP-Landtagsklub, Europaplatz 1)

KÄRNTEN Klagenfurt * 09:30 CI Prozess gegen einen Deutschen wegen Verbrechen

II nach dem Verbotsgesetz

(u. a. „Heil Hitler“ und „Die Juden gehören alle

vergast“ gerufen)

(Landesgericht Klagenfurt, 29/P, Dobernigstraße 2)

SALZBURG Dorfbeuern * BILD II Herbstvollversammlung der Österreichischen

Bischofskonferenz (5.-8.11.)

15.00 Uhr Fototermin

(Benediktinerabtei Michaelbeuern, Michaelbeuern 1)

Puch-Urstein - 09:30 CI PK Hilfswerk Salzburg „Ökonomische Wirkungen des

II Hilfswerks Salzburg“ u. a. mit Studienautor Kurtz

WI (WKS), HW-Salzburg-Präsident Struber, HW-Salzburg-

GF Hagleitner

(Wissenspark Urstein, 19/1/1, Urstein Süd)

Salzburg - 18:30 II Auftaktveranstaltung Stadt Salzburg „100 Jahre

CI Frauenwahlrecht“ mit Vize-Bgm. Anja Hagenauer,

Historikerin Sabine Veits-Falk, Frauenbeauftragter

Alexandra Schmidt

(Stadtbibliothek Salzburg, 3. Obergeschoß,

Schumacherstraße 14)

STEIERMARK Feldbach - 10:00 WI PK FPÖ Steiermark „Nein zur EU-Maut“ mit

CI Klubobmann Hermann, ABg. Rauch, MEP Mayer

II (Gasthaus Pfeiler, Bürgergasse 26)

Graz * 09:00 II Forts. Prozess gegen 14 Staatsverweigerer wegen

CI u.a. Bestimmung zum Hochverrat

(Straflandesgericht Graz, Conrad-v.-Hötzendorf-

Straße 41) - 11:00 CI PK KPÖ Graz, Apothekerkammer Steiermark

II „Medikamente - so werden sie richtig be- und

entsorgt“ mit Präs. Kobinger, StR Krotzer

(Leonhardapotheke, Leonhardplatz 3)

Loipersdorf - 12:00 CI Presse-Mittagessen Steirische Pendlerinitiative,

II Burgenländischer Pendlerclub „Mögliche gemeinsame

bundesländerübergreifende Initiative und

Verbesserungen für Pendler“ mit u.a. Obmann Gosch

(Das Sonnreich, SR Herberstein, II.,

Schaffelbadstraße 219)

TIROL Innsbruck - 10:00 II PG Stadt Innsbruck „Medien-Jour fixe“ u.a. mit

Bgm. Willi (Grüne)

(Rathaus, Medienraum 2.343, 2. Stock, Maria-

Theresienstraße 18) - 11:30 II PK Land Tirol „Aktuelles aus der

Regierungssitzung“ mit LH Platter (ÖVP), LHStv.

Felipe (Grüne)

(Landhaus 1, Medienraum A301, 3. Stock, Eduard

Wallnöfer Platz 3) - 18:00 II Verleihung Land Tirol Landespreis für Wissenschaft

XI 2018 u.a. mit LR Palfrader (ÖVP)

(Landhaus 1, Festsaal, 1. Stock, Eduard Wallnöfer

Platz 3)

VORARLBERG Bregenz - 10:30 II PK Landesregierung Vorarlberg „Marke Vorarlberg –

WI wir bauen eine gemeinsame Zukunft“ mit u.a. LH

Wallner (ÖVP)

(Festspielhaus Bregenz, Platz der Wiener

Symphoniker 1)

CHINA Shanghai - WI Arbeitsbesuch von Wirtschaftsministerin Schramböck

AI in China

II (05.11.-07.11.)

MAZEDONIEN Skopje - AI Nationalratspräsident Sobotka in Mazedonien

II Treffen mit Parlamentspräsident Xhaferi,

Ministerpräsident Zaev und Vorsitzendem des

außenpolitischen Ausschusses, Miloshoski

-------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter „Termine“

im Web unter www.termine.apa.at -------------------------------------------------------------------- ~