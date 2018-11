CHRONIK - Termine von Sa, 03.11.18 bis Mo, 05.11.18

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

Chronik - Termine am Samstag, 03. November 2018

WIEN - 10:30 KI Festival „3Dimensionale“: Vortrag „History Of

CI Stereoscopy“ von Brian May (Queen-Gitarrist/Präs.

XI London Stereoscopic Company)

(bis 4.)

(Technisches Museum Wien, 14., Mariahilfer Straße

212)

BURGENLAND Oberwart - 10:00 CI Eröffnung Messe „Genuss Burgenland“ mit u.a. LR

WI Dunst, Tuider (Geschäftsführer)

(Messezentrum Oberwart, Messehalle III,

Informstraße 1) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION (EU)/ITALIEN/FRANKREICH/MALTA * AA Debatte über Flüchtlings- und Asylpolitik in

CA Europa ---------------------------------------------------------------------

GUATEMALA/MEXIKO/HONDURAS/USA Guatemala-Stadt/Mexiko-Stadt * AA Lage der Flüchtlinge aus Mittelamerika

CA

--------------------------------------------------------------------- Chronik - Termine am Sonntag, 04. November 2018

WIEN - 11:00 KI Konzert-Matinee Camerata Medica Wien - Wiener

CI Medizinisch-Pharmazeutisches Kammerorchester

(MuseumsQuartier, 7., Museumsplatz 1) - 16:00 AI Gegen-Demonstration #WirSindMehr gegen Nazi-

II Aufmarsch der Identitären

CI (U1 Station, 22., Kaisermühlen) - 17:00 AI Demonstration Identitäre Bewegung gegen den

II Migrationspakt

CI (vor UNO-City, 5, Mohammad Asa Platz, 22.,

Wagramer Straße) - 19:00 KI Benefiz-Konzert „Vienna Stars for Children of

CI Ukraine“

(Musikverein, Gläserner Saal, 1.,

Musikvereinsplatz 1)

USA Mountain View - CA Überreichung „Breakthrough-Preise“ an u.a.

XA Molekularbiologin Angelika Amon

XI (NASA Ames Research Center)

--------------------------------------------------------------------- Chronik - Termine am Montag, 05. November 2018

WIEN - 08:00 CI Österreichischer EU-Ratsvorsitz 2018: Konferenz

II „Impact of R&I Policy At The Crossroads Of Policy

XI Design, Implementation And Evaluation“

(bis 6.)

(Austria Center Vienna, 22., Bruno-Kreisky-Platz

1) * 10:00 CI PG Bundesverband nachhaltige Mobilität (BVmobil)

WI „Wir entscheiden Klima“ - Bewegung für den

II Klimaschutz, eine rasche Energiewende und Ausstieg

aus fossilen Energien mit u.a. Weihs und Lötsch

(Anti-Atom-Kämpfer und Zwentendorf-Aktivisten),

BVmobil-Präs. Holler-Bruckner (Hrsg. Oekonews),

Klimasprecherin Bißmann (Parlament), Präs. Kopetz

(Weltbiomasseverband)

(Cafe Prückel, 1., Stubenring 24) * 10:00 II Festakt „100 Jahre Sozialministerium“ mit u.a. CI Sozialmin. Hartinger-Klein, alle ehemaligen LIVE Sozialminister sowie Staatssekretäre, Festredner

WIFO-Leiter Badelt und Zukunftsforscher Boes

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(MAK, Säulenhalle, 1., Stubenring 5) - 18:00 CI Verleihung UniCredit Bank Austria „Sozialpreis

WI 2018 - gemeinsam für ein besseres Miteinander“

(Albertina, 1., Albertinaplatz 1) - 18:00 KI Buchpräsentation „Worst Of - Gereimtes,

CI Geschütteltes, Ungereimtes“ von Peter Wagenhofer

(Cafe Florianihof, 8., Florianigasse 45) - 18:30 CI Veranstaltung Verein ‚Menschen für Menschen‘

„Abend der Menschlichkeit: Gemeinsam die Welt zum

Besseren verändern“ anl. des 90. Geburtstags des

Vereinsgründers Karlheinz Böhm

http://www.mfm.at/veranstaltung2018

(Naturhistorisches Museum (NHM), 1., Burgring 7)

BURGENLAND Bad Sauerbrunn - 09:00 CI Pressetermin „25 Jahre Krebshilfe Burgenland“ mit

LH Niessl (SPÖ), Präsident Horvath, Präsident-Stv.

Klein

(Der Sonnberghof, Hartiggasse 4)

Eisenstadt - 17:00 CI Auszeichnung „Beste burgenländische

Ferienbetreuung 2018“ mit LR Dunst (SPÖ),

Preisträger

(Landhaus Alt, Landtagssitzungssaal, vor dem

Sitzungssaal (Wandelgang), Europaplatz 1)

KÄRNTEN Klagenfurt * 09:30 CI Prozess gegen einen Deutschen wegen Verbrechen

II nach dem Verbotsgesetz

(u. a. „Heil Hitler“ und „Die Juden gehören alle

vergast“ gerufen)

(Landesgericht Klagenfurt, 29/P, Dobernigstraße 2)

NIEDERÖSTERREICH Korneuburg * 10:30 CI Prozess um Malversationen im Bereich des

WI Flughafens Wien in Zusammenhang mit Leiharbeitern

(acht Angeklagte, Forts. am 7.11.)

(Landesgericht Korneuburg, Saal 16,

Landesgerichtsplatz 1)

OBERÖSTERREICH Linz - 12:00 CI PK Land Oberösterreich „Kumm steig um – Mobil sein

im Großraum Linz“ mit LH Stelzer (ÖVP), LR

Steinkellner (FPÖ), StR Hein (FPÖ)

(OÖ. Presseclub Saal A, Landstraße 31)

SALZBURG Puch-Urstein - 09:30 CI PK Hilfswerk Salzburg „Ökonomische Wirkungen des

II Hilfswerks Salzburg“ u. a. mit Studienautor Kurtz

WI (WKS), HW-Salzburg-Präsident Struber, HW-Salzburg-

GF Hagleitner

(Wissenspark Urstein, 19/1/1, Urstein Süd)

Salzburg - 12:45 CI PK Land Salzburg, ÖTC „Dreharbeiten zum neuen

Schulspot Ablenkung am Steuer“

(Bei Schlechtwetter wird kurzfristig ein

Ersatztermin bekannt gegeben)

(Gut Brandlhof, ÖAMTC Fahrsicherheitszentrum,

Hohlwegen 4) - 18:30 II Auftaktveranstaltung Stadt Salzburg „100 Jahre

CI Frauenwahlrecht“ mit Vize-Bgm. Anja Hagenauer,

Historikerin Sabine Veits-Falk, Frauenbeauftragter

Alexandra Schmidt

(Stadtbibliothek Salzburg, 3. Obergeschoß,

Schumacherstraße 14)

STEIERMARK Feldbach - 10:00 WI PK FPÖ Steiermark „Nein zur EU-Maut“ mit

CI Klubobmann Hermann, ABg. Rauch, MEP Mayer

II (Gasthaus Pfeiler, Bürgergasse 26)

Graz - CI Weltraumkonferenz der Europäischen Kommission im

XI Rahmen des EU-Ratsvorsitzes Österreichs

(Helmut-List-Halle, Waagner-Biro-Straße 98A) * CI 14:30 PK

XI (Science Tower, 13. Stock, Konferenzsaal,

Waagner-Biro-Straße 100)

* 09:00 II Forts. Prozess gegen 14 Staatsverweigerer wegen

CI u.a. Bestimmung zum Hochverrat

(Straflandesgericht Graz, Conrad-v.-Hötzendorf-

Straße 41) - 11:00 CI PK KPÖ Graz, Apothekerkammer Steiermark

II „Medikamente - so werden sie richtig be- und

entsorgt“ mit Präs. Kobinger, StR Krotzer

(Leonhardapotheke, Leonhardplatz 3) - 11:30 CI PK Land Steiermark „Steirische Kinderrechte Woche

2018“ u.a. mit LR Lackner (SPÖ),

Landtagspräsidentin Vollath, Bgm. Nagl (ÖVP),

Kinder- und Jugendanwältin Schiffrer-Barac

(Steirischer Presseclub, Bürgergasse 2) - 12:00 CI PG FH Joanneum „Ausbildung in der Luftfahrt“ u.a.

XI mit Min. Hofer (FPÖ), LR Eibinger-Miedl (ÖVP), GF

Pfeiffer und Payer, Institutsleiter Friehmelt

(FH Joanneum, Luftfahrtlabor, Eggenberger Allee 9) * 17:00 CI Art Event Theaterservice Graz „Prolog zur

KI Opernredoute“ u.a. mit Opern-Intendantin Schmid,

Organisator Pürcher, GF Hülbig

(Oper Graz, Galeriefoyer, Kaiser-Josef-Platz 10)

Loipersdorf - 12:00 CI Presse-Mittagessen Steirische Pendlerinitiative,

II Burgenländischer Pendlerclub „Mögliche gemeinsame

bundesländerübergreifende Initiative und

Verbesserungen für Pendler“ mit u.a. Obmann Gosch

(Das Sonnreich, SR Herberstein, II.,

Schaffelbadstraße 219)

USA New York * CA Auswahl der Geschworenen im Prozess gegen

mexikanischen Drogenboss „El Chapo“ u.a. wegen

Waffenvergehens und Drogenhandels

