Diaz-Canel bei Putin - Russisch-kubanische Freundschaft bekräftigt

Moskau (APA/AFP) - Russlands Staatschef Wladimir Putin hat bei einem Besuch des kubanischen Präsidenten Miguel Diaz-Canel in Moskau die Freundschaft beider Staaten bekräftigt. Die Beziehungen zwischen Russland und Kuba „haben von Anfang an einen besonderen Charakter, einen strategischen Charakter“, erklärte Putin beim Empfang Diaz-Canels im Kreml am Freitag.

„Wir sind verbunden in Freundschaft und gegenseitiger Unterstützung“, fügte Putin hinzu.

Diaz-Canel hatte das Präsidentenamt im April von Raul Castro übernommen. Kubas alter Verbündeter Moskau hat Havanna „unerschütterliche Solidarität“ versprochen und im vergangenen Jahr US-Präsident Donald Trump für dessen Abkehr vom Annäherungskurs seines Vorgängers Barack Obama kritisiert.

Die USA hatten am Donnerstag neue Sanktionen gegen den karibischen Inselstaat angekündigt. Am gleichen Tag traf Diaz-Canel zu seinem ersten Russlandbesuch in Moskau ein. Bei der dreitägigen Reise wird er von seinem Außenminister Bruno Rodriguez begleitet. Bei den Gesprächen mit Putin sollte es um eine Stärkung des bilateralen Handels und wirtschaftlicher Beziehungen gehen.

Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte bereits am Donnerstag angekündigt, Russland werde „sein Möglichstes tun“, um die russisch-kubanischen Beziehungen zu „verstärken“. Auch militärische Zusammenarbeit stand nach Angaben Peskows auf der Agenda. Die russische Zeitung „Kommersant“ hatte berichtet, dass Moskau Havanna 50 Millionen Dollar (43,89 Mio. Euro) für den Kauf russischer Waffen leihen will.