US-Börsen tendieren im Frühhandel befestigt

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Freitag kurz nach Handelsbeginn gut behauptet tendiert. Bereits zuvor haben die europäischen und asiatischen Börsen klare Gewinne eingefahren. Für Investoren war neben Tausignalen im US-Handelsstreit vor allem die Unternehmensberichtssaison von Interesse.

Nach monatelangem Schlagabtausch im Handelsstreit zwischen China und den USA streben nun beide Seiten eine rasche Lösung an. Beim Gipfel der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G-20) Ende des Monats in Argentinien wolle US-Präsident Donald Trump mit Chinas Präsident Xi Jinping eine Übereinkunft erzielen, meldete die US-Agentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf informierte Kreise.

Gegen 16.05 Uhr gewann der Dow Jones Industrial Index um 89,53 Einheiten oder 0,35 Prozent auf 25.470,00 Zähler. Der S&P-500 Index stieg um 4,02 Punkte oder 0,15 Prozent auf 2.744,27 Zähler. Der Nasdaq Composite Index legte 6,16 Punkte oder 0,08 Prozent auf 7.440,22 Einheiten zu.

Die US-Wirtschaft hat im Oktober merklich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft seien 250.000 Stellen neu entstanden, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Mittel nur mit 200.000 neuen Jobs gerechnet.

In den USA geht am Freitag eine intensive Berichtswoche zu Ende. So hatte unter anderem am gestrigen Donnerstag der Technologieriese Apple nachbörslich Zahlen gebracht. Am Freitag waren es nun die Ölwerte ExxonMobil und Chevron, die mit Zahlen aufhorchen ließen.

Apple hat die Börse mit seiner Umsatzprognose für das wichtige Weihnachtsgeschäft enttäuscht - und wird künftig keine Absatzzahlen mehr zu seinen Geräten veröffentlichen. Die Zahl binnen drei Monaten verkaufter iPhones, iPads und Mac-Computer sei kein guter Gradmesser für den Erfolg des Apple-Geschäfts, begründete Finanzchef Luca Maestri den Schritt. Apple-Aktien verloren an der Börse darauf mehr als 5 Prozent.

Die starken Preisanstiege am Ölmarkt haben dem Ölmulti ExxonMobil im Sommer zu einem überraschend kräftigen Gewinnsprung verholfen. Verglichen mit dem Vorjahreswert stieg der Überschuss im dritten Quartal um 57 Prozent auf 6,2 Milliarden Dollar (5,4 Mrd. Euro). Die Exxon-Aktie stieg darauf um knapp 1 Prozent im frühen Handel.

Die steigenden Ölpreise haben auch in der Bilanz des Branchenkollegen Chevron Spuren hinterlassen. Im dritten Quartal wurde der Überschuss im Jahresvergleich auf 4,0 Milliarden Dollar (3,5 Mrd. Euro) mehr als verdoppelt. Die Erlöse legten um knapp 22 Prozent auf 44 Milliarden Dollar zu. Die Aktie stieg um mehr als 4 Prozent und setzte sich damit im Dow Jones an die Spitze.

Der Ketchup-Riese Kraft Heinz aus Chicago ächzt hingegen unter hohen Rohstoffkosten. Der Nettogewinn brach im dritten Quartal um ein Drittel auf 630 Mio. Dollar (552,97 Mio. Euro) ein. An der Börse gab es darauf mit minus 9 Prozent einen deutlichen Kursrutsch.

Bei der Kaffeerestaurant-Kette Starbucks liefen die Geschäfte im Sommer überraschend rund. Im US-Heimatmarkt legten die Verkäufe deutlich zu und auch in China, wo es im Vorquartal einen Rückgang gegen hatte, schaffte Starbucks einen leichten Zuwachs. Die Nasdaq-Aktie verteuerte sich darauf am Freitag um mehr als 11 Prozent.

Die in New York gelistete chinesische Online-Handelsplattform Alibaba hat trotz deutlicher Zuwächse in den vergangenen Monaten die Umsatzprognose für das noch bis Ende März 2019 laufende Finanzjahr gekappt. Alibaba rechnet nun mit Erlösen von 375 bis 383 Milliarden Yuan (bis zu 48,7 Mrd. Euro), das liegt um bis zu sechs Prozent unter der bisherigen Vorhersage. An der Börse waren Investoren zurückhaltend - die Aktie verlor 0,30 Prozent zum Vortagsschlusskurs.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA335 2018-11-02/15:27