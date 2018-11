F&E-Investitionen großer Austro-Firmen deutlich angestiegen

Wien/Graz/Linz (APA) - Die Innovationsfreude heimischer Unternehmen hat in den vergangenen fünf Jahren deutlich zugenommen. Laut einer Erhebung der Beratungsgesellschaft Ernst & Young (E&Y) haben die 30 börsennotierten Firmen mit den höchsten F&E-Ausgaben im Vorjahr 1,225 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung investiert. 2012 waren es noch 641 Mrd. Euro, teilte E&Y am Freitag mit.

In den vergangenen fünf Jahren haben die Ausgaben für F&E der „Großen 30“ damit fast verdoppelt. Alleine von 2016 auf 2017 stiegen die Investitionen um 23 Prozent, also fast ein Viertel, an.

Angeführt wird das Ranking vom Sensor- und Chiphersteller ams AG, der 2017 rund 214 Mio. Euro in F&E investierte. Das ist eine Steigerung von 54 Prozent gegenüber dem Jahr davor. Den zweiten Platz erreichte die voestalpine mit 140 Mio. Euro (Plus 6 Prozent), gefolgt von K mit 128 Mio. Euro (Plus 20 Prozent).

E&Y stellte dabei einen Zusammenhang zwischen den Ausgaben für Forschung und Entwicklung und EBIT-Marge fest. So erzielten Unternehmen mit besonders hohen Investitionen in F&E eine EBIT-Marge von 13,7 Prozent, wohingegen jene mit unterdurchschnittlichen Ausgaben nur eine EBIT-Marge von 10,2 Prozentpunkten erzielen würden. Diese Entwicklung würde sich nicht nur im IT-Sektor, sondern auch im Bergbau und der Metallgewinnung abzeichnen, erklärte die Beratungsgesellschaft in ihrer Aussendung.

Zum Vergleich: 2018 investieren die weltweit größten börsennotierten Firmen 782 Milliarden Dollar (690 Euro Mrd.) in Innovationen - 11,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das ergab wiederum eine Studie von Strategy&, der Strategieberatung des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungskonzerns PwC. Amazon gibt am meisten aus.

Österreich ist erstmals mit fünf Unternehmen in diesem Ranking vertreten. Neuzugänge sind heuer neben der S AG und der Stahlkonzern voestalpine der IT-Dienstleister S&T AG, der Mautspezialist Kapsch TrafficCom AG und Technologiekonzern Andritz AG.

~ ISIN AT0000A18XM4 AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com ~ APA352 2018-11-02/15:56