Unwetter - Aufräumarbeiten trotz widriger Bedingungen in Kärnten

Klagenfurt/Lienz (APA) - Trotz widriger Bedingungen sind am Freitag die Aufräum- und Sicherungsarbeiten in den von der Unwetter-Katastrophe betroffenen Gebieten in Kärnten weitergegangen. Es hat wieder starker Regen eingesetzt, im Lesachtal hat es einen Felssturz gegeben. 40 Soldaten, die dabei waren, die Straße nach Maria Luggau freizuräumen, flüchteten im letzten Moment vor dem herabstürzenden Geröll.

Durch den Felssturz wurden die Zufahrten zu drei Gehöften unterbrochen, erklärte Heinz Pansi, Bezirkshauptmann von Hermagor, gegenüber der APA. „Da suchen wir nach Alternativerschließungen. Die Ergebnisse, wie man das angeht, liegen noch nicht zu 100 Prozent am Tisch, aber wir arbeiten daran.“ Die Straßen ins Lesachtal bleiben weiterhin für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Der Aufbau der Stromversorgung im Tal war im Gange, bis zur vollen Wiederherstellung der Versorgung werde es aber noch drei oder vier Tage dauern, meinte Bürgermeister Johann Windbichler.

Im Gailtal liefen die Arbeiten zur Absicherung der Dämme weiter. Blackhawk-Hubschrauber des Bundesheeres waren im Einsatz. Mit Flussbausteinen und Schotter sollten die eingestürzten Dämme provisorisch wieder hergestellt werden. Pansi gab sich überzeugt, dass die Folgen der Unwetter mit Föhnsturm und Hochwasser die Menschen in den betroffenen Gebieten noch über Monate beschäftigen werden. „Mit dem Windbruch haben wir uns noch gar nicht beschäftigt.“

Unterdessen wurden Stimmen laut, die von der Politik die Einführung einer Pflichtversicherung gegen Schäden durch Naturkatastrophen einfordern. Volksanwalt Peter Fichtenbauer sagte, dass Betroffene oft auf die Katastrophenfonds der Bundesländer angewiesen seien, keinen Rechtsanspruch hätten und die Entschädigungssummen oft nur „ein Tropfen auf dem heißen Stein“ seien.

In dieselbe Kerbe schlug Gerhard Schöffmann, Vorstandsdirektor der Kärntner Landesversicherung. „Der Katastrophenfonds zahlt nur sehr eingeschränkt.“ Eine obligatorische Pflichtversicherung, angebunden an die Feuerversicherung, würde im Jahr nicht mehr als 20 bis 50 Euro pro Haushalt kosten. Fertige Konzepte der Versicherungen dafür gebe es schon lange. „Seit mehr als zehn Jahren bemühen wir uns darum, eine solche Regelung zu bekommen. Die Konzepte liegen aber unbearbeitet in den zuständigen Ministerien.“ Schöffmann schätzt allein die Gebäudeschäden in Kärnten auf rund 200 Millionen Euro.