Längeres Treffen zwischen Putin und Trump am Rande von G-20-Gipfel

Moskau (APA/Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump werden sich am Rande des G-20-Gipfels Ende November in Argentinien nach russischen Angaben zu einem längeren bilateralen Gespräch treffen. Während am Rande der Feiern zum Ende des Ersten Weltkriegs am 11. November in Paris nur ein kurzes Treffen geplant sei, werde es in Argentinien ein „langes und substanzielles“ Gespräch geben.

Die Information kam am Freitag von Präsidialamts-Mitarbeiter Juri Uschakow in Moskau. Das Gipfeltreffen der 20 führenden Industriestaaten und Schwellenländer (G-20) findet am 30. November und 1. Dezember in Buenos Aires statt. Vom US-Präsidialamt war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Putin und Trump hatten sich im Juli auf neutralem Boden in Helsinki erstmals seit dem Amtsantritt von Trump im Jänner 2017 getroffen. Die Begegnung hatte Trump in den USA scharfe Kritik eingebracht, er habe sich bei Putin einschmeicheln wollen.

In den USA laufen mehrere Untersuchungen zu mutmaßlichen Einmischungen Russlands in die Präsidentschafts- und Kongresswahlen 2016 - zugunsten Trumps. Sowohl Trump als auch Russland bestreiten dies. Auf die Frage, ob er für einen Wahlsieg Trumps 2016 gewesen sei, antwortete Putin auf der gemeinsamen Pressekonferenz in Helsinki: „Ja, das war ich.“