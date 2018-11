Unwetter - Kärntner Landesregierung kündigt Maßnahmenpaket an

Klagenfurt/Lienz (APA) - In der Sitzung der Kärntner Landesregierung am Dienstag soll ein großes Maßnahmenpaket für die von der Unwetter-Katastrophe betroffenen Gebiete geschnürt werden. Das kündigten Landeshauptmann Peter Kaiser und der für den Katastrophenschutz zuständige Landesrat Daniel Fellner (beide SPÖ) am Freitag in einer Aussendung des Landespressediensts an.

„Wir stehen aktuell vor völlig neuen Katastrophenszenarien und müssen neben dem Katastrophenfonds adäquat reagieren“, sagte Kaiser. Fellner werde am Dienstag einen umfassenden Bericht vorlegen, damit so schnell wie möglich ein entsprechendes Maßnahmenpaket geschnürt werden könne. „Rasche Hilfe, Wiederherstellung der Infrastruktur und eine Entlastung der Gemeinden“ sollen dabei im Mittelpunkt stehen.

Kaiser und Fellner besuchten am Freitag die Gemeinde Bad Eisenkappel im Bezirk Völkermarkt, wo nach einem Föhnsturm vor mehreren Tagen 100.000 Festmeter Holz am Boden liegen. Der nahe Paulitschsattel ist wegen der Unwetterfolgen gesperrt, der Seebergsattel ist frei befahrbar.