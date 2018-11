Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis im Minus - Brent knapp im Plus

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Freitag im späten europäischen Handel schwächer gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 63,26 Dollar und damit um 0,68 Prozent weniger als am Donnerstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent hingegen wurde um knappe 0,04 Prozent höher mit 72,86 Dollar gehandelt.

Das Ölangebot „sprudelt mittlerweile so kräftig, dass trotz der am Sonntag wieder in Kraft tretenden US-Sanktionen gegen den Iran wohl kein Angebotsdefizit am Ölmarkt mehr zu erwarten ist“, kommentierten die Analysten der Commerzbank die verhaltene Stimmung am Ölmarkt. Laut einer Bloomberg-Umfrage habe die OPEC ihre Ölproduktion im Oktober um 1 Mio. Barrel pro Tag erhöht. Das bedeute einen Anstieg von 1 Mio. Barrel pro Tag innerhalb von drei Monaten. Auch in den USA steige die Ölproduktion kräftig.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.233,63 Dollar und damit etwas über dem Schlusskurs von Donnerstag von 1.232,88 Dollar. Das Edelmetall reagierte somit kaum die veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten. Mit 250.000 neuen Jobs im Oktober hatten diese die Erwartungen deutlich übertroffen. Analysten hatten im Schnitt lediglich 200.000 Stellen prognostiziert.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 72,86 72,83 +0,04 WTI 63,26 63,69 -0,68 OPEC-Daily 72,64 75,24 -3,46 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.233,63 1.232,88 +0,06 Silber 14,83 14,73 +0,68 Platin 869,91 864,01 +0,68 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 143,95 141,20 +1,95 Kakao 2.246,00 2.264,00 -0,80 Zucker 356,70 351,90 +1,36 Mais 170,00 168,50 +0,89 Sojabohnen 895,88 894,25 +0,18 Weizen 205,25 205,00 +0,12 ~