Prager Börse schließt knapp behauptet

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Freitag mit leichten Verlusten geschlossen. Der tschechische Leitindex PX verlor 0,27 Prozent auf 1.067,73 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,80 (Vortag: 0,51) Mrd. tschechischen Kronen.

Nachdem Tschechiens Zentralbank (CNB) am Vortag den Zinssatz des Landes angehoben hatte, blieben impulssetzende Konjunkturdatenveröffentlichungen am heutigen Handelstag Mangelware. Am Donnerstag waren darüber hinaus Daten zum Wachstum des realen Bruttoinlandsproduktes herausgegeben worden. Der Anstieg soll sich diesjährig auf 3,1 Prozent belaufen.

Bei Betrachtung einzelner Werte rückten die Papiere der Erste Group aufgrund der jüngsten Zahlenvorlage in den Fokus. Der österreichische Bankriese erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2018 einen Ertrag von etwas mehr als 1,2 Mrd. Euro. Das entspricht einem Gewinnsprung von mehr als 20 Prozent. Die Papiere gaben an der Prager Börse dennoch 3,1 Prozent ab.

An der Spitze des tschechischen Leitindex waren unterdessen die Anteilsscheine des Softwareentwicklers Avast geklettert, die um 2,4 Prozent fester schlossen. Ebenfalls gut gesucht waren die Aktien von Philip Morris, die 1,4 Prozent gewannen.

~ ISIN XC0009698371 ~ APA390 2018-11-02/17:11