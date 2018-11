Nach Südtirol-Wahl: SVP beginnt morgen zu sondieren

Bozen (APA) - Die Südtiroler Volkspartei (SVP) beginnt morgen, Samstag, mit Sondierungsgesprächen. Man habe alle im Landtag vertretenen Parteien für einen „ersten Austausch“ eingeladen, um über die weitere Vorgehensweise nach der Landtagswahl und die Zusammenarbeit im neuen Landtag sowie die Bildung einer politischen Mehrheit zu sprechen, hieß es in einer Aussendung am Freitagabend.

Für die Sammelpartei werden neben Landeshauptmann und Spitzenkandidat Arno Kompatscher Parteiobmann Philipp Achammer und Landessekretär Gerhard Duregger im Verhandlungsteam sitzen. Den Anfang macht am Nachmittag die Gruppierung L‘Alto Adige nel cuore Fratelli D‘Italia uniti, die mit 1,7 Prozent der Stimmen gerade noch ein Mandat ergattert hat. Danach folgen im Halbstundentakt die anderen Parteien in aufsteigender Reihenfolge. Als letzte Gesprächspartner werden sich am SVP-Sitz somit die drittplatzierte Lega und das Team Köllensperger, das bei der Landtagswahl am zweiten Platz gelandet ist, einfinden.