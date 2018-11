Börse London schließt mit kleinem Minus

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Freitag in einem überwiegend festen europäischen Umfeld mit einem leichten Minus geschlossen.

Obwohl sich der FTSE bis nach Mittag im positivem Terrain halten konnte, drückte der US-Börsenstart den „Footsie“ schließlich in die roten Zahlen. Auch die anderen europäischen Leitindizes verloren etwas an Schwung.

Der FTSE-100 Index schloss bei 7.094,12 Punkten und einem Minus von 20,54 Einheiten oder 0,29 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 56 Gewinner und 44 Verlierer gegenüber. Eine Aktie zeigte keine Kursveränderung.

Im Leitindex stiegen die Aktien des britischen Telekommunikationsanbieters BT Group um 1,30 Prozent. BT hatte gestern Halbjahreszahlen vorgelegt. Der Konzern hat trotz gesunkener Umsätze deutlich mehr Gewinn erzielt, worauf die Aktie am Vortag bereits um mehr als 8 Prozent zulegen konnte.

Die British-Airways-Mutter IAG will in den kommenden fünf Jahren ihr Tempo erhöhen. In den Jahren 2019 bis 2023 will die Fluggesellschaft jährlich rund 7,2 Milliarden Euro operativen Gewinn (Ebitdar) einfliegen, wie die IAG am Freitag bei einem Kapitalmarkttag mitteilte. IAG-Papiere verloren an der Börse um 0,61 Prozent.

Klar schwächer zeigten sich in London im „Footsie“ die Tabakwerte - sie rutschten ans untere Ende der Kurstafel. British American Tobacco verloren 2,19 Prozent und Imperial Brands gaben 2,66 Prozent nach.

Bei den Londoner Mittelwerten, im FTSE-250, setzten sich die Aktien der Thomas Cook Group mit einem Plus von 9 Prozent an die Spitze. Auch unter den Tagesgewinnern rangierten die Papiere der österreichischen RHI Magnesita, die sich um mehr als 7 Prozent verteuerten.

Ebenfalls unter den Gewinnern bei den Mittelwerten lagen die Papiere des Pharmaunternehmens Indivior, die sich um mehr als 5 Prozent verteuerten. Indivior hatte am gestrigen Donnerstag Zahlen vorgelegt. Im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2018 verbuchte das Unternehmen bei den Operativkennzahlen trotz geringer Umsätze klare Zugewinne.

