Dressur: Platz acht für Max-Theurer beim Weltcup in Lyon

Decines-Charpieu bei Lyon (APA) - Victoria Max-Theurer hat am Freitag beim Dressur-Weltcup in Lyon in der Grand Prix Kür den achten Platz belegt. Die 33-jährige Oberösterreicherin erreichte mit Blind Date 76,575 Prozent. Der Sieg ging an die deutsche Olympia-Zweite Isabell Werth mit Emilio (84,410).