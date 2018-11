Tennis: Thiem 2 - „Semifinale bei 1000er etwas Besonderes für mich“

Paris (APA) - Sehr erleichtert und erfreut wirkte Dominic Thiem nach seinem insgesamt vierten Semifinaleinzug auf Pariser Boden (zuvor dreimal in Roland Garros). „Jack hat richtig viel Druck auf mich ausgeübt“, blies Thiem durch. Und die Anspannung vor dem erstmaligen Halbfinale in Paris-Bercy war auch da. „Ein Semifinale bei einem 1000er ist etwas Besonderes für mich, vor allem da in Paris.“

Gegen den vielfachen Trainingspartner Chatschanow wird es eine Premiere auf der ATP-Tour. „Er ist einer der letzten Top-Spieler, gegen den ich noch nie gespielt habe. Es ist gegen alle gleich schwierig, aber er ist in sehr guter Form. Ich denke, wir freuen uns beide auf das Match.“

Ob Thiem, der ja seit vielen Monaten fleißig Französisch lernt, vielleicht schon in Bercy in der Landessprache zum Publikum spricht? Noch nicht. „Ich will nicht arrogant sein: Djokovic spricht ganz gut, aber das kann ich mindestens genauso gut. Aber mir fehlt noch ein bisserl der Mut, das auch vor einer Kamera zu sagen.“

Zu den Spekulationen um die voraussichtliche Absage von Juan Martin Del Potro bzw. seinem noch nicht offiziellen Platz beim Masters in London, blieb Thiem locker. „Nach London fahre ich sowieso, vielleicht als ‚alternate‘ (Ersatz, Anm.) nur“, sagte er lachend. „Aber es wäre natürlich sehr schön, wieder zum dritten Mal in Folge dabei zu sein. Ich werde sehr froh sein, wenn es dann offiziell feststeht.“