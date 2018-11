49-Jähriger lag tot in Wohnung im Bezirk St. Pölten-Land

Obritzberg-Rust (APA) - Ein 49-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag tot in seiner Wohnung in Kleinhain in der Gemeinde Obritzberg-Rust (Bezirk St. Pölten-Land) gefunden worden. Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden, ausgegangen wird von einem Unfall oder einem natürlichen Tod, bestätigte ein Polizeisprecher einen „Heute“-Onlinebericht. Der Mann dürfte seit zwei bis drei Tagen in der Wohnung gelegen sein.

Eine Obduktion sei nicht angeordnet worden, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Laut dem Onlinebericht hatten besorgte Nachbarn die Exekutive alarmiert.