New York (APA) - Trotz eines positiven Starts in die Freitagssitzung sind die US-Börsen letzten Endes mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial Index gab um 0,43 Prozent auf 25.270,83 Einheiten nach. Der S&P-500 Index verlor 0,63 Prozent auf 2.723,06 Zähler. Der Nasdaq Composite Index rutschte um 1,04 Prozent auf 7.356,99 Einheiten ab.

Nach widersprüchlichen Informationen aus seinem Kabinett stellte US-Präsident Donald Trump nun doch eine Einigung mit China im Handelsstreit in Aussicht gestellt. „Ich denke, wir werden mit China einen Deal machen“, sagte Trump am Freitag. Er werde mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels Ende November in Argentinien zum Abendessen zusammenkommen, sagte er.

Ein als robust gewerteter US-Arbeitsmarktbericht lieferte indes überwiegend negative Impulse für den Aktienmarkt, weil er Experten zufolge die Aussicht auf weitere Leitzinserhöhungen der US-Notenbank Fed untermauert. Die Fed habe derzeit keinen Grund, die Zinserhöhungen zu stoppen, kommentierte etwa die BayernLB. Steigende Zinsen zehren im Regelfall an der Attraktivität von Aktien.

Zudem enttäuschte unter den Einzelwerten der Apple-Konzern mit seiner Umsatzprognose für das wichtige Weihnachtsgeschäft. Die Aktien des Industriegiganten rutschten um mehr als sechs Prozent ab. Für Unsicherheit sorgte außerdem, dass der Konzern für seine Produkte wie das iPhone keine Absatzzahlen mehr veröffentlichen will.

Ein weiterer großer Verlierer waren die Aktien des Lebensmittelkonzerns Kraft Heinz, die wegen einer enttäuschenden Gewinnentwicklung im dritten Quartal um mehr als neun Prozent abrutschten. Mit plus 9,7 Prozent aufwärts ging es dagegen bei Starbucks. Die Kaffeehauskette überraschte den Markt mit der Umsatzentwicklung am US-Heimatmarkt positiv.

Im Ölsektor wurden ebenfalls Kursgewinne verbucht. ExxonMobil gewannen 1,6 Prozent, nachdem sie kurzzeitig ins Minus gerutscht waren. Chevron stiegen gar um 3,2 Prozent. Höhere Ölpreise hätten im Sommerquartal die Gewinne der beiden Ölriesen sprudeln lassen, war zuletzt bekannt geworden.

Die in New York gelistete chinesische Online-Handelsplattform Alibaba hatte trotz deutlicher Zuwächse in den vergangenen Monaten die Umsatzprognose für das noch bis Ende März 2019 laufende Finanzjahr gekappt, woraufhin das Papier heute 2,4 Prozent verlor. Alibaba rechnet laut eigenen Angaben nun mit Erlösen von 375 bis 383 Milliarden Yuan. Das liegt um bis zu sechs Prozent unter der bisherigen Vorhersage.

