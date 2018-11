56. Viennale: „Virus Tropical“ ist nur der Anfang des Lebens

Wien (APA) - Es ist ein befruchtendes Wetter, dass in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito herrscht: Im Jahr 1976 werden aus dicken Regentropfen quirlige Samen, die ihren Weg Richtung Eizelle suchen. Der Beginn von „Virus Tropcial“ gibt einen Eindruck davon, was die Zuseher erwartet: Im Animationsfilm nach der gleichnamigen Graphic Novel von Powerpaolo geben sich Surreales und die Härte des Lebens die Hand.

Die durchwegs charmante, allerdings etwas eintönig realisierte Kinoadaption von Santiago Caicedo, die im Rahmen der Viennale am 4. November im Stadtkino im Künstlerhaus zu sehen ist, präsentiert sich als geradezu klassische Coming-of-Age-Geschichte, die sich reichlich Zeit für Zwischentöne nimmt. Immerhin ist die Familie ganz gewöhnlich und doch einzigartig: Der Vater ein ehemaliger Priester, die Mutter von einer plötzlichen Schwangerschaft überrascht und zwei Schwestern unsicher ob des Neuankömmlings.

Für Paola ist es also nicht leicht, ihren Platz zufinden - erkennt das kleine Mädchen doch früh, dass es mit der Selbstbestimmung nicht weit her ist, wenn die ältere Schwester vor Eifersucht schäumt oder Mama und Schwiegermutter im Dauerclinch liegen. Über mehrere Zeitsprünge hinweg wendet sich allerdings das Blatt, wird aus der Feindschaft der Schwestern eine nichts ins Wanken bringende Zuneigung und aus dem Haushalt nach der ziemlich plötzlichen Abreise des Vaters eine oft sehr zerstrittene Frauen-WG mit ungleich verteilten Rollen.

Caicedo bringt die schönen und hässlichen Dinge des Lebens in ruhigen, gerne auch surreal anmutenden Bildern auf die Leinwand. Das aufkeimende Interesse an Sex und dem anderen Geschlecht wird etwa von Barbie-Puppen äußerst grafisch ausgelebt, die auch zum rüden Umgangston in der Wohnung ihre ganz eigene Meinung haben. Gesellschaftspolitisches wird, bis auf einen Ortswechsel nach Kolumbien und damit verbundene Vorurteile gegenüber Ecuadorianer, völlig ausgelassen, in „Virus Tropical“ steht das Zwischenmenschliche gänzlich im Vordergrund.

Der schlichte schwarz-weiße Zeichenstil, der in der Animation schon mal an Scherenschnitte und Schattentheater erinnert, ist wunderschön anzuschauen - vor allem dann, wenn klare Linien und Formen mit detailreichen Skizzen konterkariert werden. Da erwacht auch die Tierwelt der Galapagos Insel kurzzeitig zum Leben. Nur das Tempo stimmt nicht ganz, zu oft wartet man auf den erlösenden Schnitt, ein weiterführendes Wort oder ist ob des x-ten, spannungsgeladenen Musikeinsatzes ermüdet. Das Leben mag hart sein, aber ein Krimi ist es nun mal nicht. Aber eines macht „Virus Tropical“ deutlich: Alles geht irgendwie weiter.

(S E R V I C E - „Virus Tropical“ läuft bei der Viennale am 4. November um 18 Uhr und am 6. November um 13 Uhr im Stadtkino im Künstlerhaus. www.viennale.at/de/film/virus-tropical)