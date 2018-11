Vier Osttiroler im Rennen um Tiramisu-Weltmeistertitel

Treviso/Lienz (APA) - 600 Teilnehmer aus der ganzen Welt, darunter vier Tiroler, beteiligen sich an diesem Wochenende in Treviso am Rennen um den Titel des besten Tiramisu-Herstellers. Die Stadt nördlich von Venedig veranstaltet die zweite „Tiramisu-Weltmeisterschaft“. Bei den österreichischen Teilnehmern handelt es sich um zwei Paare aus Lienz, sagten die Organisatoren der APA.

Eine Jury wird 60 Halbfinalisten wählen, die ein traditionelles und ein „kreatives“ Tiramisu zubereiten müssen. Am Sonntag wird der Sieger für jede der beiden Kategorien bekanntgegeben. Eine Gruppe stellt das traditionelle Tiramisu aus Biskotten, Mascarpone, Eiern, Kaffee, Kakaopulver und Zucker her. In der anderen Gruppe sind ausgefallene Kreationen gefragt, etwa mit Erdbeeren, Orangen, grünem Tee oder sogar Bier.

Den Konkurrenten stehen 32.000 Biskotten, 183 Kilo Mascarpone, 4.000 Eiern, 50 Kilo Kakao und 23 Kilo Zucker zur Verfügung. Die Biskotten werden mit kaltem Espresso beträufelt, der mit Marsala oder Amaretto aromatisiert wird. Das Dessert wird mehrere Stunden gekühlt, damit es fest wird. Vor dem Servieren wird das Tiramisu reichlich mit Kakaopulver bestäubt.

Tiramisu („Zieh mich auf“) soll in Treviso entstanden sein. Er gilt als Italiens bekannteste Süßspeise. Der Begriff Tiramisu zählt zu den fünf geläufigsten italienischen Wörtern und steht in den Wörterbüchern von 23 Sprachen, berichteten die Organisatoren der „Tiramisu-Weltmeisterschaft“.

Die Stadt Treviso kämpft seit Jahren um die Anerkennung der Süßspeise als traditionelle Spezialität. Erstmals verwendet wurde der Name Tiramisu 1970 im Restaurant Le Beccherie in Treviso. Von dort hat sich die Bezeichnung sehr schnell international verbreitet. Erfunden wurde das Tiramisu demnach von der Inhaberin des Lokals, Ada Campeol, und vom Koch Roberto Linguanotto.