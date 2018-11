Golf: Schwab in Antalya vor Schlusstag auf Rang 18 verbessert

Antalya (APA) - Golfprofi Matthias Schwab hat sich beim Europa-Tour-Turnier in Antalya vor der Schlussrunde an die geteilte 18. Stelle verbessert. Der Steirer spielte am Samstag eine 67er-Runde mit vier Birdies. An den beiden Vortagen hatte er beim Sieben-Millionen-Turnier ohne Cut jeweils 69 Schläge benötigt. Mit insgesamt 205 bzw. acht unter Par hat er nur zwei Schläge Rückstand auf die Top Ten.

Klar in Führung setzte sich nach einer famosen 63er-Runde mit 17 unter der Chinese Li Haotong. Drei Schläge dahinter teilen sich Justin Rose (ENG) und Alexander Levy (FRA) den zweiten Platz.