Fußball: Atletico nur 1:1 gegen Leganes

Leganes (APA) - Atletico Madrid hat in der spanischen Fußball-Liga den zumindest vorrübergehenden Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die „Colchoneros“ kamen am Samstag zum Auftakt der 11. Runde nicht über ein 1:1 bei Nachzügler Leganes hinaus. Offensivstar Antoine Griezmann (69.) schoss den bisherigen Tabellenvierten in Führung, Guido Carrillo (84.) glich für die Gastgeber aber noch aus.

Dadurch verbesserte sich Atletico (20 Punkte) vorläufig an die zweite Stelle. Tabellenführer FC Barcelona (20) trifft am Samstagabend auf Rayo Vallecano.