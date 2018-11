Snowboard: Gasser und Millauer erreichten Big-Air-Finale in Modena

Modena (APA) - Anna Gasser und Clemens Millauer haben am Samstag beim Big-Air-Weltcup der Snowboarder in Modena das Finale erreicht. Olympiasiegerin Gasser zeigte bei ihrem Saisoneinstieg in der Qualifikation mit 82,50 Punkten hinter der Japanerin Miyabi Oniutsuka (84,25) den zweitbesten Sprung und kam ins Finale der Top Sechs.

Millauer, bereits beim Saisonauftakt in Cardrona Fünfter, kam in seiner Gruppe mit 88,25 auf die drittbeste Leistung und stieg in das Finale der Top Ten auf. Das Finale geht ab 18.30 Uhr in Szene und wird live auf ORF Sport + übertragen.