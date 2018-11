Weitere Warnungen vor Kurswechsel in der CDU

Berlin (APA/Reuters) - In der CDU mehren sich die Warnungen vor einem Kurswechsel unter einer neuen Führung. „Es darf keinen Bruch geben mit dem Kurs der Mitte der letzten Jahre“, sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vom Samstag.

Wenn die CDU Volkspartei bleiben wolle, müsse die künftige Person an der Spitze ein Angebot für alle Flügel machen. Wie bereits NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kritisierte auch Günther die Äußerung von Gesundheitsminister Jens Spahn, wonach die Frage der Migration „der weiße Elefant im Raum“ sei.

Parteichefin Angela Merkel hatte am Montag nach dem Einbruch der CDU bei der Landtagswahl in Hessen angekündigt, dass sie nach rund 18 Jahren an der Spitze der CDU beim Parteitag Anfang Dezember nicht erneut antreten werde. Ihre Kanzlerschaft will sie aber bis 2021 zu Ende bringen. Am Sonntag treffen sich CDU-Präsidium und -Bundesvorstand, um über die weiteren Schritte zu beraten.

Für den Parteivorsitz kandidieren der frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz, Gesundheitsminister Spahn und Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Merz hat seine Kandidatur unter anderem damit begründet, er wolle der CDU zu „Aufbruch und Erneuerung“ verhelfen, Spahn fordert einen „echten Neustart“ für die CDU.

Kramp-Karrenbauer will sich erst kommende Woche ausführlich zu ihrer Kandidatur äußern. Bei einem Auftritt am Freitagabend in Landau prangerte sie Armut in Deutschland an und bezeichnete diese als „Sprengsatz“. Wenn man über soziale Ausgrenzung in diesem Zusammenhang rede, rede man nicht nur über Erwachsene, sondern auch über eine große Zahl von Kindern. Insgesamt gehe es um mehr als 15,5 Millionen Menschen. „Das ist etwas, das kann uns nicht ruhen lassen“, sagte sie.

Günther ging auf Distanz zu Spahn und sagte, Migration sei nicht das wichtigste Thema, sondern ein wichtiges Thema von mehreren. „Es ist aber nicht so, dass die Wähler morgens aufwachen und sich fragen, wie es um die Migration steht“, sagte er. Seine Analyse der Lage sei da eine ganz andere.

Am Freitag hatte CDU-Vize Laschet vor einer „Achsenverschiebung“ der Partei nach rechts gewarnt. Als sachlich und politisch falsch bezeichnete er die Analyse, die Migration sei das größte aller Probleme.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte dem „Tagesspiegel am Sonntag“ hingegen: „Es ist dringend notwendig, unseren Markenkern wieder stärker herauszuschälen.“ Dies gelte nicht nur beim Thema Migration, sondern etwa auch in der Wirtschafts- und Energiepolitik. Merz habe richtig gesagt, dass keine Revolution notwendig sei und es nicht darum gehe, alles um 180 Grand zu drehen. „Aber wir müssen wieder deutlich machen, was CDU ist.“ So müsse man den Menschen stärker zeigen, „was Kompromisse sind – und was die CDU täte, wenn sie allein regieren würde.“ Gleichzeitig verlangte Kretschmer einen anderen Führungsstil als unter Merkel: „Mehr zu erklären, nach draußen zu gehen und öffentliche Debatten zu führen, ist notwendig in dieser Zeit.“

Der deutsche Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) forderte von der CDU ein Bekenntnis zum Koalitionsvertrag. „Eine neue CDU-Führung muss in jedem Fall unter Beweis stellen, dass sie den Erfolg dieser Regierung will und sich an den Koalitionsvertrag hält“, sagte Heil den Zeitungen der Funke Mediengruppe.