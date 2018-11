Doha (APA/dpa) - Rekordchampion Simone Biles hat am Samstag in Doha ihrem Erfolgskonto einen weiteren Titel hinzugefügt. Nach den Goldmedaillen im Team, Mehrkampf und beim Sprung holte die 21-jährige US-Amerikanerin am Samstag im Aspire Dome auch Platz eins am Boden mit 14,933 Punkten. Sie erhöhte damit ihr Gold-Konto bei Turn-Weltmeisterschaften auf 14 WM-Siege.

In Doha kamen für Biles noch Silber am Stufenbarren und Bronze am Schwebebalken hinzu.