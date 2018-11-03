Letztes Update am Sa, 03.11.2018 17:49

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Turnen: WM-Ergebnisse vom Samstag

Doha (APA/dpa) - Die Medaillengewinner der Turn-Weltmeisterschaften in Doha vom Samstag:

Frauen, Schwebebalken: 1. Liu Tingting (CHN) 14,533 Punkte - 2. Anne-Marie Padurariu (CAN) 14,100 - 3. Simone Biles (USA) 13,600

Frauen, Boden: 1. Biles 14,933 - 2. Morgan Hurd (USA) 13,933 - 3. Mai Murakami (JPN) 13,866

Männer, Sprung: 1. Ri Se Gwang (PRK) 14,933 - 2. Artur Dalalojan (RUS) 14,883 - 3. Kenzo Shirai (JPN) 14,675

Männer, Barren: 1. Zou Jingyuan (CHN) 16,433 - 2. Oleg Wernjajew (UKR) 15,591 - 3. Dalalojan 15,366

Männer, Reck: 1. Epke Zonderland (NED) 15,100 - 2. Kohei Uchimura (JPN) 14,800 - 3. Samuel Mikulak (USA) 14,533

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