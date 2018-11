Judo: U23-EM-Gold für Michaela Polleres

Györ (APA) - Michaela Polleres hat nach ihrem Sieg beim Judo-Grand-Prix in Cancun und zuletzt Rang drei beim Grand Slam in Abu Dhabi nachgelegt: Die 21-Jährige holte am Samstag bei den U23-Europameisterschaften in Györ in der Klasse bis 70 kg die Goldmedaille. Im Finale behielt Polleres nach nur 1:48 Minuten Kampfzeit gegen die Spanierin Sara Rodriguez mit Ippon die Oberhand.

Die topgesetzte Polleres (JC Wimpassing) hatte auf dem Weg ins Finale nach einem Freilos die Polin Eliza Wroblewska vorzeitig und die Italienerin Alessandra Prosdocimo im Golden Score mit Ippon besiegt. Im Halbfinale bezwang sie Alina Lengweiler (SUI) mit Ippon. 2017 war Polleres bei der U23-EM in Podgorica noch Silbermedaillengewinnerin.

„Michi hat ein super Turnier gekämpft und alle taktischen Anweisungen sehr gut umgesetzt. Der Sieg ist nicht nur deshalb sehr besonders, weil sie beim dritten Turnier in Folge eine Podestplatzierung erreicht hat, sondern auch weil es die erste Goldmedaille bei Nachwuchs-Titelkämpfen ist. Sie hat damit große Nervenstärke bewiesen“, betonte Damen-Bundestrainer Marko Spittka. Am zweitbesten schlug sich am Samstag Christoph Wagner (bis 73 kg) mit Rang sieben.