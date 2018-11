Fußball: Programm Champions League

Wien (APA) - Fußball-Programm der Champions League der kommenden Woche mit Tabellen:

Gruppe A - 4. Runde:

~ Dienstag, 06.11.2018 AS Monaco - Club Brügge 18.55 (live auf DAZN) Atletico Madrid - Borussia Dortmund 21.00 (live auf DAZN) ~ Tabelle:

~ 1. Borussia Dortmund 3 3 0 0 8:0 9 2. Atletico Madrid 3 2 0 1 5:6 6 3. Club Brügge 3 0 1 2 2:5 1 4. AS Monaco 3 0 1 2 2:6 1 ~ Bereits gespielt:

~ Dienstag, 18.09.2018 Club Brügge - Borussia Dortmund 0:1 AS Monaco - Atletico Madrid 1:2 Mittwoch, 03.10.2018 Atletico Madrid - Club Brügge 3:1 Borussia Dortmund - AS Monaco 3:0 Mittwoch, 24.10.2018 Club Brügge - AS Monaco 1:1 Borussia Dortmund - Atletico Madrid 4:0 ~ Gruppe B - 4. Runde:

~ Dienstag, 06.11.2018 Tottenham Hotspur - PSV Eindhoven 21.00 (live auf DAZN) Inter Mailand - FC Barcelona 21.00 (live auf DAZN) ~ Tabelle:

~ 1. FC Barcelona 3 3 0 0 10:2 9 2. Inter Mailand 3 2 0 1 4:4 6 3. Tottenham Hotspur 3 0 1 2 5:8 1 4. PSV Eindhoven 3 0 1 2 3:8 1 ~ Bereits gespielt:

~ Dienstag, 18.09.2018 Inter Mailand - Tottenham Hotspur 2:1 FC Barcelona - PSV Eindhoven 4:0 Mittwoch, 03.10.2018 Tottenham Hotspur - FC Barcelona 2:4 PSV Eindhoven - Inter Mailand 1:2 Mittwoch, 24.10.2018 PSV Eindhoven - Tottenham Hotspur 2:2 FC Barcelona - Inter Mailand 2:0 ~ Gruppe C - 4. Runde:

~ Dienstag, 06.11.2018 Roter Stern Belgrad - Liverpool 18.55 (live auf DAZN) SSC Napoli - Paris St. Germain 21.00 (live auf DAZN) ~ Tabelle:

~ 1. Liverpool 3 2 0 1 7:3 6 2. SSC Napoli 3 1 2 0 3:2 5 3. Paris St. Germain 3 1 1 1 10:6 4 4. Roter Stern Belgrad 3 0 1 2 1:10 1 ~ Bereits gespielt:

~ Dienstag, 18.09.2018 Liverpool - Paris St. Germain 3:2 Roter Stern Belgrad - SSC Napoli 0:0 Mittwoch, 03.10.2018 Paris St. Germain - Roter Stern Belgrad 6:1 SSC Napoli - Liverpool 1:0 Mittwoch, 24.10.2018 Paris St. Germain - SSC Napoli 2:2 Liverpool - Roter Stern Belgrad 4:0 ~ Gruppe D - 4. Runde:

~ Dienstag, 06.11.2018 FC Porto - Lok Moskau 21.00 (live auf DAZN) Schalke 04 (Burgstaller, Schöpf, Langer) - 21.00 (live auf Sky) Galatasaray Istanbul ~ Tabelle:

~ 1. FC Porto 3 2 1 0 5:2 7 2. Schalke 04 3 1 2 0 2:1 5 3. Galatasaray Istanbul 3 1 1 1 3:1 4 4. Lok Moskau 3 0 0 3 1:7 0 ~ Bereits gespielt:

~ Dienstag, 18.09.2018 Galatasaray Istanbul - Lok Moskau 3:0 Schalke 04 - FC Porto 1:1 Mittwoch, 03.10.2018 Lok Moskau - Schalke 04 0:1 FC Porto - Galatasaray Istanbul 1:0 Mittwoch, 24.10.2018 Lok Moskau - FC Porto 1:3 Galatasaray Istanbul - Schalke 04 0:0 ~ Gruppe E - 4. Runde:

~ Mittwoch, 07.11.2018 Bayern München (Alaba) - AEK Athen 21.00 (live auf Sky) Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam (Wöber) 21.00 (live auf DAZN) ~ Tabelle:

~ 1. Ajax Amsterdam 3 2 1 0 5:1 7 . Bayern München 3 2 1 0 5:1 7 3. Benfica Lissabon 3 1 0 2 3:5 3 4. AEK Athen 3 0 0 3 2:8 0 ~ Bereits gespielt:

~ Mittwoch, 19.09.2018 Ajax Amsterdam - AEK Athen 3:0 Benfica Lissabon - Bayern München 0:2 Dienstag, 02.10.2018 Bayern München - Ajax Amsterdam 1:1 AEK Athen - Benfica Lissabon 2:3 Dienstag, 23.10.2018 AEK Athen - Bayern München 0:2 Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon 1:0 ~ Gruppe F - 4. Runde:

~ Mittwoch, 07.11.2018 Olympique Lyon - 1899 Hoffenheim (Grillitsch, 21.00 (live auf DAZN) Posch) Manchester City - Schachtar Donezk 21.00 (live auf DAZN) ~ Tabelle:

~ 1. Manchester City 3 2 0 1 6:3 6 2. Olympique Lyon 3 1 2 0 7:6 5 3. 1899 Hoffenheim 3 0 2 1 6:7 2 4. Schachtar Donezk 3 0 2 1 4:7 2 ~ Bereits gespielt:

~ Mittwoch, 19.09.2018 Schachtar Donezk - 1899 Hoffenheim 2:2 Manchester City - Olympique Lyon 1:2 Dienstag, 02.10.2018 1899 Hoffenheim - Manchester City 1:2 Olympique Lyon - Schachtar Donezk 2:2 Dienstag, 23.10.2018 1899 Hoffenheim - Olympique Lyon 3:3 Schachtar Donezk - Manchester City 0:3 ~ Gruppe G - 4. Runde:

~ Mittwoch, 07.11.2018 ZSKA Moskau - AS Roma 18.55 (live auf DAZN) Viktoria Pilsen - Real Madrid 18.55 (live auf DAZN) ~ Tabelle:

~ 1. AS Roma 3 2 0 1 8:3 6 2. Real Madrid 3 2 0 1 5:2 6 3. ZSKA Moskau 3 1 1 1 3:5 4 4. Viktoria Pilsen 3 0 1 2 3:9 1 ~ Bereits gespielt:

~ Mittwoch, 19.09.2018 Real Madrid - AS Roma 3:0 Viktoria Pilsen - ZSKA Moskau 2:2 Dienstag, 02.10.2018 ZSKA Moskau - Real Madrid 1:0 AS Roma - Viktoria Pilsen 5:0 Dienstag, 23.10.2018 Real Madrid - Viktoria Pilsen 2:1 AS Roma - ZSKA Moskau 3:0 ~ Gruppe H - 4. Runde:

~ Mittwoch, 07.11.2018 Valencia - Young Boys Bern (Schick) 18.55 (live auf DAZN) Juventus Turin - Manchester United 21.00 (live auf DAZN) ~ Tabelle:

~ 1. Juventus Turin 3 3 0 0 6:0 9 2. Manchester United 3 1 1 1 3:1 4 3. Valencia 3 0 2 1 1:3 2 4. Young Boys Bern 3 0 1 2 1:7 1 ~ Bereits gespielt:

~ Mittwoch, 19.09.2018 Valencia - Juventus Turin 0:2 Young Boys Bern - Manchester United 0:3 Dienstag, 02.10.2018 Juventus Turin - Young Boys Bern 3:0 Manchester United - Valencia 0:0 Dienstag, 23.10.2018 Young Boys Bern - Valencia 1:1 Manchester United - Juventus Turin 0:1 ~ ~ * = im Achtelfinale = in der Europa League (Runde der letzten 32) + = aus dem Europacup ausgeschieden ~