Fußball:Maierhofer traf in Schweizer 2. Liga zum dritten Mal in Folge

Chiasso (APA) - Stefan Maierhofer hat in der Schweizer Fußball-Challenge-League im dritten Spiel in Folge ein Tor erzielt. Der 36-jährige Stürmer traf am Sonntag beim 3:2-Erfolg des FC Aarau beim FC Chiasso in der 35. Minute aus einem Elfmeter zum 1:1-Ausgleich. Es war sein dritter Saisontreffer. Aarau ist nach dem dritten Saisonsieg noch Letzter, rückte aber bis auf einen Punkt an den Vorletzten Chiasso heran.