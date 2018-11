Fußball: Barisic als Ljubljana-Trainer weiter unbesiegt - 4:4-Remis

Ljubljana (APA) - Olimpija Ljubljana ist am Sonntag in der slowenischen Fußball-Meisterschaft über ein 4:4-Remis gegen NK Domzale nicht hinausgekommen. Der Tabellenzweite verlor damit im Titelkampf etwas an Boden, fiel vier Punkte hinter Leader NK Maribor zurück. Prolongiert wurde aber Ljubljanas ungeschlagene Serie unter Coach Zoran Barisic. In der Liga gab es mit dem 48-jährigen Wiener fünf Siege und drei Remis.

Gegen Domzale spielte der 24-jährige Salzburger Stefan Savic in einer Partie der 15. Runde bis zur 78. Minute. Ljubljana zog unter der Woche auch ins Cup-Halbfinale ein. Der seit September amtierende Barisic ist bewerbsübergreifend elf Spiele ohne Niederlage.