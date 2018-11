Ski alpin: Schweizer Barandun beim Paragleiten tödlich verunglückt

Zürich (APA/sda) - Der Schweizer Ski-Verband Swiss-Ski trauert um einen jungen, hoffnungsvollen Skirennfahrer. Gian-Luca Barandun verunglückte im Alter von 24 Jahren am Sonntagvormittag beim Paragleiten tödlich. Barandun gehörte dem A-Kader an und war in den Speed-Disziplinen einer der Hoffnungsträger. Als bestes Weltcup-Ergebnis erreichte Barandun Platz 15 in der Lauberhorn-Abfahrt im vergangenen Jänner.