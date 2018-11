Societe Generale verkauft Polen-Tochter an polnische Bank Millennium

Paris/Warschau (APA/Reuters) - Die französische Societe Generale verkauft ihre Polen-Tochter Euro Bank an die polnische Bank Millennium. Das Institut zahlt 1,83 Mrd. Zloty (423,59 Mio. Euro) für die Euro Bank, wie die Tochter der portugiesischen Millennium BCP am Montag mitteilte.

Societe Generale reiht sich damit in die Phalanx ausländischer Institute ein, die in den vergangenen Jahren ihre Präsenz auf dem heiß umkämpften polnischen Bankenmarkt verringert und ihre dort engagierten Töchter veräußert haben. Die Franzosen wollen aber auch künftig Investmentbanking- und Unternehmensdienstleistungen in Polen anbieten.

Die Euro Bank erzielte im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von umgerechnet 24 Mio. Euro, spielt aber auf dem polnischen Markt nur eine Nebenrolle. Mit einer Bilanzsumme von gut drei Milliarden Euro liegt sie weit abgeschlagen auf dem 17. Platz der größten polnischen Banken. Societe Generale will sich aus Ländern zurückziehen, in denen sie nicht über die kritische Masse verfügt und stattdessen ihre Positionen in Kernmärkten weiter ausbauen. Bereits im August hatte die französische Großbank ihre Töchter in Bulgarien und Ungarn an die ungarische OTP Bank veräußert.

Im polnischen Bankenmarkt lasten die niedrigen Zinsen und der Druck der Aufseher auf den Margen. Die polnische Regierungspartei PiS setzt sich dafür ein, dass sich die Institute in heimischem Besitz befinden. 2017 hatte der Staat die zweitgrößte polnische Bank Pekao von der italienischen Großbank UniCredit zurückgekauft. Die Deutsche Bank veräußerte ihr Polen-Geschäft an das spanische Geldhaus Santander. Die Raiffeisenbank International (RBI) hat heuer ihr Polengeschäft mit Ausnahme der Fremdwährungskredite an die französische BNP Paribas verkauft.