Boxen: Nächstes Mayweather-Comback gegen japanischen Kickboxer

Tokio (APA/Reuters) - Der ungeschlagene Box-Superstar Floyd Mayweather gibt am 31. Dezember sein nächstes Comeback. Der 41-jährige US-Amerikaner teilte am Montag in Tokio mit, dass er zu Silvester in Saitama gegen den japanischen Kickboxer Tenshin Nasukawa kämpfen werde. „Ich möchte den Leuten geben, was sie wollen - Blut, Schweiß und Tränen“, sagte Mayweather. Die Regeln für den Fight wurden noch nicht festgelegt.

Der mehrfache Weltmeister Mayweather hatte zuletzt am 27. August des Vorjahres in Las Vegas gegen Mixed-Martial-Arts-Star Conor McGregor geboxt und gegen den Iren einen Sieg durch technischen K.o. in der zehnten Runde gefeiert. Seine Kampfbilanz als Profi steht seither bei 50:0. Federgewichts-Kickbox-Weltmeister Nasukawa ist mit 20 Jahren nicht einmal halb so alt wie sein berühmter Gegner und hat als Profi alle seine bisherigen 27 Kämpfe (20 davon durch K.o.) gewonnen.