Linzerin vor Wohnung von Exhibitionisten sexuell belästigt

Linz (APA) - Ein Exhibitionist hat Sonntagabend eine junge Linzerin vor deren Wohnung sexuell belästigt. Die 22-Jährige, die ihren Hausschlüssel vergessen hatte, versuchte gerade über ein gekipptes Fenster in ihre Wohnung zu gelangen, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde. Der Mann stand mit heruntergelassener Hose vor ihr und erkundigte sich, ob sie allein sei, teilte die Polizei OÖ mit.

Während der Mann mit der Linzerin sprach, befriedigte er sich selbst und wollte, dass die Frau zuschaue. Danach fragte er, ob es ihr was ausmache, wenn er zu ihrem zuvor abgestellten Auto uriniere, was er dann auch tat. Die Frau zeigte den Vorfall nicht sofort bei der Polizei an, sondern schrieb während der Szene einer Freundin per Handy eine Mitteilung. Die Bekannte verständigte die Polizei. Die Exekutive sucht nach einem rund 40 Jahre alten, zwischen 1,70 und 1,80 Meter großen, korpulenten Mann.