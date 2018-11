Erster BMW Z4 lief in Graz vom Band

Graz/München (APA) - Der erste neue BMW Z4 ist am vergangenen Freitag bei Magna Steyr in Graz vom Band gelaufen. Bei dem Roadster handelt es sich neben dem BMW 5er um den zweiten in Österreich produzierten Bayern. Da die Motoren des Z4 im oberösterreichischen Steyr gefertigt werden, sei der Z4 „durch und durch ein echter Österreicher“, hieß es am Montag in einer Aussendung des deutschen Autoherstellers.

Bereits von 2003 bis 2010 wurde der SUV BMW X3 in Graz gebaut. Von 2010 bis 2016 produzierte Magna zahlreiche Mini-Modelle in der steirischen Hauptstadt und seit 2018 läuft neben dem BMW-Werk Dingolfing auch in Graz der BMW 5er vom Band. Insgesamt wurden seit 2003 über 1,2 Mio. BMW und Mini in Österreich produziert. Darüber hinaus sind heute bereits die Hälfte aller BMW und Mini weltweit mit einem Motor aus dem oberösterreichischen Werk unterwegs. Dort werden jedes Jahr über 1,3 Mio. Motoren gebaut. Die Markteinführung des Z4 ist im März 2019 mit drei Modellvarianten geplant. Die Jahresproduktion des Sportwagens wurde bisher mit geplanten mehr als 20.000 Stück kolportiert.

