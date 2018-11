Toto: Sechsfachjackpot - 270.000 Euro warten

Wien (APA) - Bereits zum sechsten Mal in Folge ist es im Toto keinem Spielteilnehmer gelungen, einen Dreizehner zu tippen. Damit wartet in der nächsten Runde ein Sechsfachjackpot, es wird somit um rund 270.000 Euro gehen. Auch in der Torwette heißt es weiter Jackpot. Im Topf des ersten Ranges liegen bereits mehr als 44.000 Euro. Annahmeschluss für die Runde 45A ist am (morgigen) Dienstag um 18.45 Uhr.

Gewinnermittlung der Toto Runde 44B:

~ Kein Dreizehner - Sechsfachjackpot zu 248.747,77 Euro 3 Zwölfer zu je 5.357,90 26 Elfer zu 137,30 266 Zehner zu je 26,80 129 5er Bonus zu je 23,00

Torwette 1. Rang: Jackpot zu 44.246,64 Torwette 2. Rang: Jackpot zu 1.026,05 Torwette 3. Rang: 6 Gewinne zu je 213,70 Hattrick: Jackpot zu 110.756,03 ~