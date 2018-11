Konstantinopel: Russische Kirche in Ukraine existiert nicht mehr

London/Genf (APA) - Das Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel zeigt sich von russisch-orthodoxen Protesten hinsichtlich des Vorgehens in der Ukraine unbeeindruckt. Erzbischof Job (Getcha), Repräsentant des Ökumenischen Patriarchats beim Weltkirchenrat in Genf, vertritt sogar die Ansicht, dass es in der Ukraine keine orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats mehr gibt, wie Kathpress meldet.

Sollte Moskau im ukrainischen Kirchenstreit nicht einlenken, stellt er zudem weitere kirchenrechtliche Maßnahmen vonseiten des Ökumenischen Patriarchats in Aussicht.

Wie die Stiftung Pro Oriente berichtete, betonte Getcha in einem BBC-Interview, durch die am 11. Oktober erfolgte Aufkündigung des konstantinopolitanischen Synodalakts von 1686 über die Jurisdiktion der Kiewer Metropolie durch den Heiligen Synod im Phanar sei die Verwaltung des Moskauer Patriarchats in allen ukrainischen Eparchien erloschen. Vom kirchenrechtlichen Standpunkt aus bedeute das, dass „die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats nicht mehr existiert“, so der Bischof.

Alle ukrainischen Bischöfe seien aufgrund dieser Entscheidung de facto „Hierarchen des Ökumenischen Throns in Konstantinopel“. Sie hätten demnach auf Anordnungen des Ökumenischen Patriarchats betreffend ihre künftige Funktion im Hinblick auf die angestrebte Autokephalie (Selbstständigkeit) der orthodoxen Kirche in der Ukraine zu warten.

Im Hinblick auf die Erklärungen von Erzbischof Job im BBC-Interview stellte die ukrainische Nachrichtenagentur RISU fest, in der Praxis bedeute das, dass jetzt alle ukrainischen Bischöfe „in den Augen Konstantinopels den gleichen Status haben“. Daher hätten sie auch gleiche Rechte und Pflichten im Hinblick auf das Bischofskonzil, das der Phanar durch seine nach Kiew beorderten Exarchen einberufen wolle. Der Ökumenische Patriarch werde dieses Konzil einberufen, sobald er die Zeit dafür als gekommen ansehe, sagte Erzbischof Job dazu im Gespräch mit der BBC.

Zugleich meinte der aus der ukrainischen Diaspora in Kanada stammende Erzbischof, wenn es in der Ukraine Priester und Laien geben sollte, die sich nicht der neuen autokephalen Kirche anschließen, sondern in Gemeinschaft mit einem russisch-orthodoxen Exarchat bleiben wollen, dann sei dieses Exarchat „einfach nichtkanonisch“. Denn nach dem orthodoxen Kirchenrecht könne es auf dem Territorium eines Staates „nur eine orthodoxe Kirche“ geben und das werde in der Ukraine die autokephale ukrainische Kirche sein, die alle umfassen müsse.

Auf die Frage, was denn mit den Bischöfen des Moskauer Patriarchats geschehen solle, die nicht am Kiewer Bischofskonzil teilnehmen und außerhalb der neuen autokephalen Kirche bleiben wollen, antwortete Erzbischof Job ausweichend: „All das ist ein längerer Vorgang. Ein Sprichwort sagt: Die Zeit heilt alle Wunden. Man muss verstehen, dass das Ziel die Überwindung der Spaltung ist, die in der Ukraine in den letzten 30 Jahren bestanden hat. Wir haben jetzt den Heilungsprozess. Das Ziel ist die Vereinigung der ukrainischen Orthodoxie. Ich meine, nur Gott weiß, wie lang das dauern wird.“

Die Ökumenischen Konzilien hätten zuerst Rom und dann auch Konstantinopel die gleichen Privilegien zuerkannt, erklärte Erzbischof Job, wer das leugne, falle von der Orthodoxie ab. Die kanonischen Privilegien Konstantinopels würden von allen orthodoxen Kirchen anerkannt, auch wenn es Diskussionen über den Anwendungsbereich gebe. Wörtlich fügte der Erzbischof hinzu: „Im Prinzip könnte das Ökumenische Patriarchat den Status jener neuen autokephalen Kirchen oder neuen Patriarchate, die niemals von einem Ökumenischen Konzil bestätigt wurden, abschaffen, wenn dem Phanar das notwendig erscheint“.

Diese Bemerkung wurde in der orthodoxen Öffentlichkeit teils so ausgelegt, als würde Konstantinopel überlegen, Moskau die patriarchale Würde zu entziehen oder einfach die russisch-orthodoxe Kirche abzuschaffen. Das bisher letzte, von der Gesamtorthodoxie anerkannte Ökumenische Konzil fand 787 statt; das Moskauer Patriarchat wurde erst 1590 errichtet.

Auf die entsprechende Frage sagte der Erzbischof: „Wir hoffen, dass die Art, wie die orthodoxe Kirche in Russland derzeit vorgeht, nur vorübergehend ist. Wir hoffen, dass sie vernünftig wird und zur Einheit mit dem Ökumenischen Thron zurückkehrt, weil der Phanar die Beziehungen mit der orthodoxen Kirche in Russland nicht abbrechen will. Aber wenn die Situation lange anhält, dann kann der Ökumenische Thron als der erste Sitz der universalen Orthodoxie gezwungen sein, gewisse Maßnahmen zu setzen, um die Einheit der Kirche zu sichern“.