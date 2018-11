Fußball: Steckbrief Andreas Ivanschitz

Wien (APA) - Steckbrief von Andreas Ivanschitz, der seine Fußball-Profikarriere am Montag nach 19 Jahren offiziell beendet hat:

~ Andreas Ivanschitz (Österreich/35 Jahre): Geboren: 15. Oktober 1983 in Eisenstadt Größe/Gewicht: 1,84 m/82 kg Familienstand: verheiratet mit Anja (seit 2007), drei Kinder Position: Mittelfeld

Vereine: ASK Baumgarten, SK Rapid Wien (Februar 1998 - Jänner 2006/Profidebüt im Oktober 1999), Red Bull Salzburg (Jänner 2006 - August 2006), Panathinaikos Athen (August 2006 - Juli 2009), FSV Mainz (Juli 2009 - Juni 2013), Levante UD (Juli 2013 - August 2015), Seattle Sounders (August 2015 - Jänner 2017), Viktoria Pilsen (Jänner 2017 - Juni 2018)

Nationalteam: 69 Länderspiele/12 Tore - Debüt am 26. März 2003 in Graz beim 2:2 gegen Griechenland; ÖFB-Kapitän von 11. Oktober 2003 (2:3 in Wien gegen Tschechien) bis 11. Februar 2009 (0:2 in Graz gegen Schweden); letztes Spiel am 3. Juni 2014 (2:1 in Olmütz gegen Tschechien) Nachwuchs: 10 U21-Länderspiele (1 Tor), 5 U18-Länderspiele (1 Tor), 7 U17-Länderspiele (1 Tor), 10 U16-Länderspiele

Größte Erfolge: * Österreichs Fußballer des Jahres 2003 * Mit 19 Jahren und 361 Tagen jüngster ÖFB-Teamkapitän der Geschichte * Österreichischer Meister 2005 mit Rapid * Champions-League-Teilnahmen 2005 (Rapid) und 2008 (Panathinaikos) * ÖFB-Teamkapitän bei der Heim-EM 2008 * Meister der Major League Soccer (MLS) 2016 mit Seattle * Tschechischer Meister 2016 mit Viktoria Pilsen ~