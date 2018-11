Tschechischer Präsident spielte Klavier für Xi und Medwedew

Prag/Shanghai (APA/dpa) - Der tschechische Präsident Milos Zeman hat bisher unbekannte Musizierkünste zum Besten gegeben. Zur Unterhaltung seines chinesischen Amtskollegen Xi Jinping setzte er sich am tschechischen Stand auf der Import-Messe in Shanghai ans Klavier und spielte einige Takte. Der Jazz-Standard „Sentimental Journey“ sei das Lieblingslied Zemans, teilte sein Sprecher am Montag per Twitter mit.

Wie auf einem Video zu sehen war, konnte sich der anwesende russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew ein Schmunzeln nicht verkneifen. Zeman ist für einen viertägigen Besuch in China. Kritiker halten dem 74-Jährigen immer wieder seine Russland- und China-freundliche Position vor.