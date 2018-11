Frankfurter Rentenmarkt tendiert etwas tiefer

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag wie auch viele andere europäische Staatstitel im Kurs leicht gefallen. Händler erklärten dies mit der etwas weniger trüben Börsenstimmung in Europa, nachdem die asiatischen Aktienmärkte klar nachgegeben hatten. Die Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren sei insgesamt etwas gedämpft worden.

Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag leicht auf 159,64 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug leicht auf 0,43 Prozent. Auch in den meistern übrigen Ländern der Eurozone erhöhten sich die Renditen etwas.

Deutlichere Kursverluste mussten Anleihen aus Italien hinnehmen. An diesem Montag treffen sich die Finanzminister der Eurozone, um über die strittigen italienischen Haushaltspläne zu beraten. Fachleute erwarten, dass die italienischen Pläne auf weitgehende Ablehnung in den Reihen der Euro-Finanzminister stoßen.

Zu Wochenbeginn stehen nur wenige Konjunkturdaten an. In den USA und Großbritannien werden Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor veröffentlicht. Die Einkaufsmanagerindizes - eine Umfrage in Unternehmen - werden an den Märkten meist stark beachtet, weil sie einen Hinweis auf die aktuelle Wirtschaftsentwicklung geben.