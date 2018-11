Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis fester

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Montag im späten europäischen Handel fester gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 63,63 Dollar und damit um 0,78 Prozent als am Freitag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 73,68 Dollar gehandelt.

Im Frühhandel zeigten sich die Ölpreise zunächst verhalten und reagierten damit kaum auf neuen US-Sanktionen gegen den iranischen Ölsektor, die am Sonntag in Kraft getreten waren. Im Späthandel kam es dann zu einer Aufwärtsbewegung am Ölmarkt. Dass die Preise trotz der neuen Maßnahmen in den vergangenen vier Wochen aber dennoch um ca. 15 Prozent gefallen sind, erklären die Analysten der Commerzbank mit der deutlichen Ausweitung des Ölangebots durch OPEC, Russland und die USA. „Mittlerweile besteht sogar die Möglichkeit, dass der Ölmarkt im laufenden Quartal überversorgt ist“, heißt es in einer aktuellen Einschätzung.

Am Nachmittag bestätigte US-Außenminister Mike Pompeo zudem, dass acht Staaten von den Sanktionen ausgenommen würde, darunter zwei EU-Länder. Die USA würden Importe iranischen Öls durch Italien, Griechenland, die Türkei, China, Indien, Japan, Südkorea und Taiwan zunächst nicht bestrafen, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Montag in Washington. „Wir setzen unsere Anstrengungen fort, alle Nationen auf Null zu bekommen.“ Die acht Staaten gehören zu den wichtigsten Importeuren iranischen Rohöls.

Der Goldpreis lag am Nachmittag in London bei 1.231,80 Dollar und damit leicht unter dem Schlusskurs von 1.233,99 Freitag. „Dass Gold nicht steigt, liegt unseres Erachtens am Euro-Dollar-Wechselkurs, der seine kurzfristige Aufwärtsbewegung letzte Woche schon wieder beendet hat“, kommentieren die Rohstoffexperten der Commerzbank.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 73,68 72,83 +1,17 WTI 63,63 63,14 +0,78 OPEC-Daily 71,36 72,64 -1,76 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.231,80 1.233,99 -0,18 Silber 14,67 14,75 -0,54 Platin 870,49 870,34 +0,02 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 141,60 143,45 -1,29 Kakao 2.306,00 2.267,00 +1,72 Zucker 350,80 357,70 -1,93 Mais 172,25 173,00 -0,43 Sojabohnen 901,00 900,00 +0,11 Weizen 204,50 205,25 -0,37 ~