US-Börsen im Verlauf uneinheitlich, Dow Jones plus 0,36 Prozent

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörse hat am Montag im Verlauf uneinheitlich tendiert. Gegen 19.00 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Zuwachs von 91,05 Zählern oder 0,36 Prozent bei 25.361,88 Punkten. Der S&P-500 Index lag 4,24 Punkte oder 0,16 Prozent leicht im Plus bei 2.727,30 Zähler. Der Nasdaq Composite Index ermäßigte sich hingegen um klare 74,29 Zähler oder 1,01 Prozent auf 7.282,71 Einheiten.

Mit Blick auf den Handelsstreit zwischen den USA und China kamen übers Wochenende gemischte Signale. So haben jüngste Aussagen von Larry Kudlow, dem Wirtschaftsberater des US-Präsidenten Donald Trump, die Hoffnungen der Vorwoche auf eine Einigung zwischen den beiden Ländern wieder gedämpft. Kudlow sagte zum Sender CNBC, die Washingtoner Regierung arbeite bisher nicht an einem konkreten Plan für ein Handelsabkommen mit China. Inzwischen versprach Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in einer Rede zur Eröffnung der ersten internationalen Importmesse in Shanghai eine weitere Öffnung des chinesischen Marktes.

Im Technologiebereich standen vor allem die Aktien der Schwergewichte Apple (minus 3,6 Prozent) und Amazon (minus 3,5 Prozent) unter Verkaufsdruck. Bei Apple folgte dem enttäuschenden Ausblick auf das Weihnachtsquartal eine weitere negative Botschaft: So ist das neue günstige iPhone XR laut einem Medienbericht offenbar nicht so gefragt wie erwartet. Die dafür abgestellten Produktionskapazitäten bei den beiden führenden Fertigern Foxconn und Pegatron seien nicht komplett ausgelastet, schrieb die japanische Wirtschaftszeitung „Nikkei“. Bei Foxconn würden pro Tag rund 100.000 weniger Telefone produziert als es die vorherige optimistischere Prognose vorgesehen habe.

Berkshire Hathaway-Aktien („B“ zogen 4,4 Prozent hoch. US-Staranleger Warren Buffett hat mit seiner Beteiligungsgesellschaft einen kräftigen Gewinnsprung gemacht. Ein florierendes Versicherungsgeschäft und niedrigere Steuern trugen dazu bei, dass das operative Ergebnis im dritten Quartal verglichen mit dem Vorjahreswert auf 6,88 Milliarden Dollar verdoppelt wurde.

Etwas freuen können sich die Anleger von Spotify. Der Musikstreaming-Marktführer gab grünes Licht für weitere Aktienrückkäufe mit einem Volumen von einer Milliarde Dollar. Die Papiere gewannen ein Prozent.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA451 2018-11-05/19:05