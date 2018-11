Bundeskanzler Kurz zu Gesprächen im Kosovo

Wien (APA) - Nach seinem Besuch in Serbien trifft Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag im Nachbarland Kosovo die Staats- und Regierungsspitze. Am Vormittag sind Treffen mit Präsident Hashim Thaci und Premier Ramush Haradinaj geplant. Zuvor will der Bundeskanzler außerdem den österreichischen Soldaten der KFOR-Truppen im Kosovo einen Besuch abstatten.

Wie bereits am Vortag werden auch bei den Gesprächen in Prishtina der ungelöste Konflikt um die Anerkennung der Unabhängigkeit der einstigen serbischen Provinz Kosovo durch Belgrad sowie die EU-Annäherung im Mittelpunkt stehen. Der von der EU geleitete Dialog zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den Nachbarländern liegt seit Anfang September auf Eis. Gegenüber der EU drängt der Kosovo auf eine rasche Umsetzung der Visum-Freiheit für seine Bürger. Das Europaparlament hat die Visa-Freiheit für den Kosovo im vergangenen Sommer gebilligt. Der Kosovo habe die erforderlichen Bedingungen erfüllt, stellten die Abgeordneten damals mehrheitlich fest. Der Ball liegt seitdem bei den EU-Innenministern.