Blatt: EU will in Brexit-Gesprächen Nordirland-Kompromiss anbieten

London (APA/Reuters) - Bei den Brexit-Verhandlungen arbeitet die EU einem Zeitungsbericht zufolge an der Möglichkeit, einen Kompromiss in der umstrittenen Nordirland-Frage zu unterstützen und damit die letzte große Hürde für ein Abkommen aus dem Weg zu räumen.

Führende EU-Politiker seien grundsätzlich bereit, Premierministerin Theresa May einen „unabhängigen Mechanismus“ anzubieten, mit dem die Regierung in London eine einstweilige Zollvereinbarung mit der Europäischen Union für die Zeit nach dem Austritt beenden könne, berichtete die „Times“ ohne Angaben von Quellen.

Die „Sunday Times“ hatte zuletzt berichtet, May habe die Zusicherung aus Brüssel erhalten, dass Großbritannien auch nach dem EU-Austritt in der Zollunion bleiben könne, um eine harte Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Staat Irland zu vermeiden.

May soll im Laufe des Tages mit dem Kabinett über ihre Pläne beraten. Laut der Zeitung „Sun“ wollen angeführt von Brexit-Minister Dominic Raab and Außenminister Jeremy Hunt rund ein Dutzend Kabinettsmitglieder May auffordern, in der Nordirland-Frage hart zu bleiben. Sie solle auf einem System bestehen, mit dem Großbritannien entscheiden könne, wie lange es in einer Zollunion bleibe. Brexit-Hardliner befürchten, dass Großbritannien wegen einer Nordirland-Klausel auch nach dem EU-Abschied weiterhin die Vorgaben aus Brüssel befolgen muss.