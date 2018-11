Wien/Nürnberg (APA) - Die Strabag-Tochter Züblin wird in Nürnberg für 108 Mio. Euro ein Schulzentrum errichten. Der Neubau der Bertolt-Brecht-Schule soll in drei Jahren im November 2021 fertig sein, teilte die Strabag am Dienstag mit. Die Bruttogeschossfläche der Schule werde rund 28.000 Quadratmeter, die der Sporthalle 10.700 Quadratmeter betragen. Von den 1.800 Schülern sind rund 350 in 19 Leistungssportklassen.

