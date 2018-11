Europas Leitbörsen am Vormittag mit leichten Verlusten

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben nach unentschlossenem Start vormittags überwiegend leicht in der Verlustzone tendiert. Zuvor hatten die Börsen in Asien jedoch mehrheitlich Gewinne eingefahren. Vor allem der japanische Nikkei konnte klar zulegen.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.20 Uhr mit minus 0,20 Prozent oder 6,55 Punkte bei 3.210,82 Einheiten. Der DAX in Frankfurt verlor 0,04 Prozent oder 4,53 Zähler auf 11.490,43 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit minus 0,12 Prozent oder 8,40 Einheiten auf 7.095,44 Punkte.

Im Fokus von Investoren stehen am Donnerstag die sogenannten „Midterm-Elections“ in den USA. Zwei Jahre nach dem Wahlsieg von Präsident Donald Trump wird in den USA ein neuer Kongress gewählt. Die Republikaner müssen Umfragen zufolge befürchten, die Mehrheit im Repräsentantenhaus - dem Unterhaus im US-Parlament - zu verlieren.

Bei den Konjunkturdaten sorgten Auftragsdaten aus der Industrie für eine Überraschung: Die deutsche Industrie hat im September wegen der besseren Nachfrage aus der Eurozone und aus Deutschland mehr Aufträge an Land gezogen. Das Neugeschäft wuchs um 0,3 Prozent zum Vormonat, wie das deutsche Wirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 0,6 Prozent gerechnet.

Bei den Sektoren im Europa konnten sich nur die Chemieunternehmen sowie Medienkonzerne und Versicherer knapp im Plus halten. Bei den Einzelwerten brachte die Unternehmensberichtssaison viele Impulse:

Der britische Gauloises-Hersteller Imperial Brands hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz leicht auf 30,5 Mrd. Pfund von zuvor 30,2 Mrd. gesteigert. Im angelaufenen Geschäftsjahr wird bei konstanten Wechselkursen ein Umsatzplus im oberen Bereich oder über der Spanne von einem bis vier Prozent erwartet. Das reichte in London für ein Plus von 1,31 Prozent.

Ebenfalls in London legte das Unternehmen AB Foods Zahlen vor. Der Besitzer der Billigmodekette Primark hat im Mitte September abgelaufenen Geschäftsjahr drei Prozent mehr Gewinn eingefahren. Mit einem bereinigten operativen Ergebnis von 1,4 Milliarden Pfund lag die Gruppe jedoch über den Erwartungen. Die Aktie setzte sich mit plus 1,68 Prozent an die Spitze im Londoner „Footsie“.

Ebenfalls in London verloren Aktien der Supermarktkette Morrisons um mehr als 4 Prozent und rangierten damit am unteren Ende der Kurstafel. Die um 5,6 Prozent höheren Verkaufszahlen auf vergleichbarer Basis (ohne Treibstoffe) blieben offenbar hinter den Analystenerwartungen für das dritte Quartal.

Einen Absturz nach Zahlen gab es in Dänemark bei Pandora-Papieren. Der Schmuckhersteller hat nach einem enttäuschenden dritten Quartal seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr gekippt und Kosteneinsparungen angekündigt. Die Aktie verlor in Kopenhagen 5,50 Prozent.

Bei Siemens Gamesa gab es ebenfalls Quartalszahlen. Der in Spanien beheimatete Windanlagenbauer leidet weiter unter dem Preisdruck in der Branche. Der Umsatz brach im abgelaufenen Geschäftsjahr um 17 Prozent auf 9,1 Mrd. Euro ein. Der operative Rendite liegt unterdessen im Prognoserahmen. Die Papiere machten in Madrid einen Sprung nach oben um knapp 10 Prozent.

