Erzeugerpreise in der Industrie in der EU im September gestiegen

Brüssel/Luxemburg (APA) - Im September sind die Erzeugerpreise in der Industrie in der EU gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent gestiegen. Die Eurozone habe ein Plus von 0,5 Prozent verzeichnet, teilte Eurostat am Dienstag mit.

Die stärksten Steigerungen wiesen Belgien, Litauen und Großbritannien (je 0,9 Prozent) aus. Die höchsten Preisrückgänge gab es in Estland (-1,3 Prozent), Dänemark (-1,1 Prozent) und Lettland (-0,7 Prozent). Österreich lag mit einem Anstieg um 0,5 Prozent genau im Durchschnitt der Eurozone.

Im Jahresvergleich - September 2018 zu September 2017 - registrierte die EU eine Teuerung der Erzeugerpreise um 4,9 Prozent. Die Währungsunion hatte eine Preissteigerung um 4,5 Prozent. Österreich lag hier mit einem Plus von 4,2 Prozent unter dem Durchschnitt. Am kräftigsten legten im Jahresabstand die Erzeugerpreise in Belgien (+9,0 Prozent) zu. Der einzige Rückgang wurde in Irland (-2,8 Prozent) registriert.