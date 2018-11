Polizist außer Dienst verhinderte Diebstahl in Wien

Wien (APA) - Ein außer Dienst stehender Polizist hat am Montag in Wien-Währing einen Diebstahl verhindert. Der Beamte beobachtete in einem Supermarkt, wie eine 18-Jährige den Einkaufswagen einer 72-Jährigen zum Kippen brachte und die Handtasche entwendete. Der Mann schritt sofort ein und hinderte die Verdächtige bis zum Eintreffen seiner Kollegen an der Flucht.

Die 18-jährige Bulgarin dürfte die 72-Jährige zuvor dabei beobachtet haben, wie sie in der Gentzgasse Geld abhob. Dann verfolgte die Verdächtige die Pensionistin in den Supermarkt.